Julio Vilas se pierde toda la temporada

Las malas noticias siguen acumulándose en este comienzo de campaña para un Amfiv que vive dos realidades distintas. Por un lado está la parte deportiva y el sensacional inicio de temporada del conjunto dirigido por César Iglesias, que cuenta sus tres compromisos hasta el momento (Vista Azul, Mideba Extremadura y Bidaideak Bilbao) por victorias a pesar de contar con una limitadísima plantilla y haber tenido que disputar los dos últimos partidos con sólo cinco jugadores. En el otro se encuentra un club que, a pesar de las numerosas gestiones realizadas, sigue sin encontrar patrocinadores que mitiguen su complicada situación económica y sin concretar los refuerzos que alivien la situación de un equipo que este sábado para recibir al BSR Ace Gran Canaria volverá a disponer de sólo cinco jugadores: Salvador Zavala, Santi Comesaña, Frank de Jong, Lorenzo Envó y Agustín Alejos.

Las interminables gestiones burocráticas para conseguir el visado de un jugador argentino y otro mexicano, que el Amfiv tiene apalabrados ya hace tiempo pero pendientes de ese necesario trámite para cerrar su incorporación definitiva, provocan que los cinco magníficos sigan solos ante el peligro. Sobre todo, después de conocer al inicio de esta misma semana que el deseado regreso de Shelley Cronau tras su participación en el Campeonato de Asia y Oceanía para conseguir el billete al Mundial del próximo verano en Hamburgo, no servirá para aliviar sus penurias. Una fractura en el dedo meñique de su dedo izquierdo en el último encuentro de ese torneo provocará que la internacional australiana no pueda estar con sus compañeros durante al menos las dos próximas semanas.

Y tampoco podrá contribuir a mejor la situación otro jugador con el que se contaba al comienzo de la temporada como Julio Vilas, que este pasado martes 31 de octubre tuvo que pasar por quirófano para solventar las molestias físicas que arrastraba desde hace ya casi tres campañas y que provocaban que al estar sentado en la silla de juego se le durmiesen las piernas. Las previsiones más optimistas permitían creer en una posible vuelta a los terrenos de juego del alero de Sabarís al comienzo del próximo año para su progresiva reincorporación al equipo pero la realidad tras haberse sometido a la intervención quirúrgica apunta a alrededor de seis meses de recuperación antes de poder competir de nuevo en la elite.

Apenas unas horas después de la intervención y desde la propia habitación de la madrileña Clínica La Luz, uno de los máximos especialistas nacionales en este tipo de problemas, el doctor Oliver Marín-Peña, destacaba que "hemos realizado ya la cirugía y todo salió bien. Estamos contentos con la intervención puesto que nos ha permitido liberar el nervio ciático que a la altura de la cadera izquierda estaba comprimido y ahora lo hemos liberado para que pueda realizar su función de la forma correcta. Además, hemos aprovechado también para limpiar toda la zona de la cadera izquierda mediante la técnica de la artroscopia".

Como suele ser habitual en este tipo de casos, el doctor Marín no quiso establecer un tiempo definitivo antes de la vuelta de Julio Vilas a las canchas de baloncesto. "El tiempo de recuperación es impredecible y depende de cada uno porque no todos recuperamos igual. Pero por el tipo de deporte que practica Julio, que le obliga a ir sentado y a comprimir la zona afectada, pienso que nunca va a ser antes de unos seis meses. Es muy difícil que vuelva a competir al más alto nivel antes del mes de mayo aunque nunca se sabe porque cada paciente es un mundo", explica el responsable de la intervención, quien no se olvida del importante papel jugado por el doctor García Cota para llegar al diagnóstico que ha permitido la operación y solventar los problemas que atormentaban al jugador del Amfiv y recuerda que "durante los próximos meses someteremos al paciente a revisiones periódicas para controlar su evolución. La primera cita para ver cómo está será dentro de tres semanas y luego cada uno o dos meses iremos viendo cómo están y si se cumplen, alargan o acortan los plazos".