Cinco gigantes guían al Amfiv

Se agotan las palabras y los calificativos para el inicio de temporada del Amfiv. Épica fue ya su victoria ante el Mideba Extremadura sin la australiana Shelley Cronau y con sólo cinco jugadores. No contentos con eso, César Iglesias y sus cinco pupilos lo han vuelto a hacer pero, además, aguantando incluso una prórroga en Txurdinaga para llevarse la victoria de la pista del Bidaideak Bilbao, uno de los candidatos a pelear por todos los títulos.

Los vigueses pudieron cerrar el triunfo antes incluso del tiempo extra puesto que ganaban por cinco puntos a un minuto escaso para el final de los cuarenta minutos reglamentarios (61-66) y dispusieron incluso de una última posesión para haber evitado la prórroga. Alejos, Envó, Zavala, De Jong y Comesaña no habían tenido suficiente con haber disputado el partido íntegro y se "animaron" con cinco minutos extra. Ahí, un contraataque de Envó acabó de definir el encuentro a pesar de que una inoportuna falta antideportiva aún puso emoción a los últimos segundos.

El inicio del choque hacía presagiar un día complicado para los visitantes, sin embargo, el Amfiv se desatascó de la mejor manera posible. Dos triples casi consecutivos de Alejos, con otra canasta suya por el medio, y uno más de Envó iniciaban un nuevo partido (12-15, min.5).

El Amfiv prolongaba su buen final de primer periodo en el comienzo del segundo para encadenar un parcial de 1-11 (23-31, min.26). De hecho, tras una canasta de Turek respondida por otra de Comesaña, los visitantes dispusieron de balón para ponerse incluso diez puntos arriba. Envó volvía a castigar desde más allá de la línea de 6,75 e iniciaba un parcial de 0-13 (42-53, min.29) sólo ensombrecido por la cuarta falta personal de Alejos con todavía mucho partido por delante.

Sin embargo, el Amfiv quería sentenciar por la vía rápida para no pasar apuros en los instantes finales. Envó y Zavala incidían en la herida (48-57, min.32) y el técnico del Bidaideak Bilbao se veía obligado a solicitar tiempo muerto y recurrir a otro ex del Amfiv, David Mouriz. El naronés lideró el enésimo parcial del choque y con un triple empataba el encuentro (57-57, min.35) culminando una remontada a la postre estéril.

El choque entraba en un momento de máxima tensión. Zavala volvía a empatar el encuentro, De Jong daba de nuevo ventaja al Amfiv y Envó la consolidaba con un tiro libre (59-62, min.38). El conjunto de César Iglesias pareceía manejar la ventaja definitiva a 1:06 para el final (61-66), pero el Bidaideak contestó con una rápida canasta de Salazar (63-66). En la siguiente acción, los vigueses consumieron la posesión sin llegar a tirar. Quedaban 30 segundos y el Amfiv cometió falta sobre Turek, aún no de tiro, a 21 segundos para la conclusión. Pero en el saque de banda Mouriz asumió la responsabilidad con un triple que colocaba el 66-66 a 11 segundos. César Iglesias solicitó tiempo muerto y dibujó una última jugada que no salió. Zavala no encontró tiro y acabó buscando a Comesaña que no pudo anotar.

Cinco minutos más para los cinco magníficos. El partido estaba totalmente en el aire porque unos y otros se repartían por igual aciertos y errores. Turek ponía el 74-75 a 11 segundos para la conclusión. César Iglesias buscó acabar el partido tras un nuevo tiempo muerto pero la agresiva defensa de los locales les permitió recuperar el balón aunque sin tiempo ya para que Turek pudiese dejar sin premio a un equipo para el que no hay ya palabras.