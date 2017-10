La Vigo+11, "preciosa y exigente"

La décima edición de la carrera popular Vigo+11 El Corte Inglés, octava carrera dentro del circuito Run Run del Concello de Vigo, fue presentada ayer en las instalaciones viguesas de la firma. Los participantes se reunirán el domingo 5 de noviembre en la calle Concepción Arenal para recorrer 10,6 km. Esta prevista la participación de la élite gallega.

A las 10.00 horas tomará la salida la categoría sub 8, a la que seguirán sub 10, 12, 14, 16 y 18. A las 11:15 horas tendrá lugar la prueba absoluta del Vigo+11, con 10,6 km. de recorrido por el centro de la ciudad viguesa, desde la calle Concepción Arenal y continuando por la Alameda, García Olloqui, Montero Ríos, Carral, Marqués de Valladares, Colón, García Barbón, Isaac Peral, Arenal, Alameda, García Olloqui, Montero Ríos, Cánovas del Castillo, Beiramar, As Ánimas, Tomás A. Alonso, calle Coruña, Camelias, Álvaro Cunqueiro, Camelias, Venezuela, Gran Vía, Urzáiz, Colón y Concepción Arenal.

En palabras del atleta Gonzalo Vasconcelo, la prueba presenta un "recorrido precioso pero exigente", en el que los puntos con mayor dificultad son las calles Coruña y Camelias. Para él una buena marca estará sobre los 33 minutos. Soledad Castro presentó la Vigo+11 como una carrera referencial dentro del circuito de pruebas deportivas de la ciudad.

Se pondrá en marcha un gran dispositivo de Policía Municipal, Protección Civil, Cruz Roja y jueces. Para hacer más llevaderos los 11 kilómetros del recorrido, se establecen dos puntos de avituallamiento, uno en la calle Tomás Alonso y el otro en la calle Venezuela.

Pueden participar todas aquellas personas que lo deseen, estén o no federadas, inscribiéndose en el departamento de deportes de El Corte Inglés de Vigo (planta 5ª) o a través de la web championchipnorte.com. El plazo se cierra el 2 de noviembre, no admitiéndose ninguna inscripción fuera de plazo, ni el mismo día de la carrera. La entrega de dorsales y chips se efectuarán en El Corte Inglés el sábado 4 de noviembre de 11.00 a 21.00 horas. Recibirán trofeo los tres primeros clasificados, tanto masculino como femenino, de cada categoría, excepto prebenjamines, de la que no se hará clasificación y recibirán un detalle en meta todos.