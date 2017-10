Victoria histórica del Areosa

Importante victoria la lograda en la mañana de ayer por el Areosa, que sumó tres puntos de oro ante un rival que marchaba al frente de la clasificación.

La victoria de ayer es un premio al trabajo y buen juego realizado por los vigueses en las últimas jornadas, que no habían tenido premio al juego desarrollado.

No obstante el partido no comenzó bien para los vigueses, que trataron de frenar el empuje de un conjunto santanderino que buscaba tres puntos para aprovechar el tropiezo del día anterior del Celta, lo que le daba el liderato en bandeja.

No obstante, y como viene siendo habitual en las últimas jornadas, los vigueses no se vinieron abajo y continuaron buscando el tanto de la igualada.

Tras el paso por el vestuario, el Areosa dio un paso al frente para buscar la igualada. El premio no tardó en llegar y en el minuto sesenta Óscar lograba la igualada. El tanto le dio alas a los jugadores del Areosa, que no se conformaron con el empate y fueron a por el partido. El Racing estaba tocado y no era capaz de reaccionar. A un minuto para la conclusión, Sergio Torres logró el tanto de una importante victoria para los vigueses.