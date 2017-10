Niegan cualquier peligro en el incidente con La Roja en Israel

La Policía y la Federación de Fútbol israelí negaron que fuese detenido el martes un aficionado que se acercó con un cuchillo a jugadores de la selección española, tal como informaron medios locales. "No hubo ningún detenido con un cuchillo", aseguró una portavoz policial, que señaló que sí se llevaron a cabo detenciones en el estadio "de varias personas muy jóvenes a las que se está haciendo seguimiento", pero que ninguna estaba armada. Previamente, el portavoz policial Micky Rosenfeld señalóque los jugadores de la selección española no corrieron peligro: "No hubo ningún incidente de seguridad. Se llevaron a cabo las medidas de seguridad habituales".

"No se ha encontrado ningún cuchillo. No se vio a nadie sosteniendo un cuchillo y nadie fue arrestado ni detenido por llevar un cuchillo", abundó el portavoz de la Federación de Fútbol israelí, Shlomi Barzel.

Las declaraciones tienen lugar después de que los diarios israelíes Ynet y Times of Israel asegurasen que seis espectadores israelíes que se lanzaron al césped del estadio al finalizar el Israel-España (0-1) fueron detenidos y que uno de ellos se había acercado al jugador Isco poco después de dejar caer al suelo un cuchillo. "Se separó del grupo y se apresuró a acercarse a Isco. Según se acercaba, el cuchillo cayó de sus manos y fue detenido por la Policía antes de alcanzar a Isco", señaló el Times of Israel. Los medios recabaron la información de un miembro de seguridad del estadio, que no fue identificado.