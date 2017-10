Casales deja Beta tras "un año durísimo"

El piloto de trial Jorge Casales abandona Beta, equipo catalán en el que militaba desde enero de 2015. El especialista vigués apunta de manera breve algunas causas de esta decisión en una comunicación pública.

"Quiero comunicaros que de mutuo acuerdo he rescindido mi contrato con Beta. Aprovecho para agradecer la confianza y esfuerzo depositado en mí durantes estos tres años. Gracias Beta Trueba y Betamotor", escribe Casales, que añade: "Toca dar un cambio a mi carrera deportiva. Ha sido un año durísimo, diría que el más duro en mi carrera deportiva" y en este punto habla de "malos resultados, denuncia de un piloto al que consideraba un compañero, lesión de mi mochilero, etc". Respecto a su futuro, Casales comenta que tiene todas las opciones abiertas. "De momento no he decidido nada sobre mi futuro. Toca reflexionar. Esto no es un punto y aparte, es un punto y seguido. Gracias a todos por estar siempre conmigo".