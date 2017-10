Polonia se mete en el Mundial y Dinamarca e Irlanda del Norte irán a la repesca

Polonia y Robert Lewandowski, el máximo goleador de récord hasta ahora en la fase de clasificación, con 16 tantos en diez partidos, obtuvieron este domingo el pase directo al Mundial 2018, al que aún aspiran Irlanda del Norte y Dinamarca a través de la repesca, a la que opta aún sin seguridad Eslovaquia.

Son las cuatro novedades en el camino hacia Rusia 2018 de la última jornada de los grupos C, E y F, con la certeza ya desde el pasado jueves de que Alemania, que completó este domingo un imponente pleno con un 5-1 a Azerbaiyán, e Inglaterra, ganadora con un gol de penalti de Harry Kane en Lituania (0-1), ya estaban clasificadas.

Polonia se sumó a ellas este domingo para agrandar a quince la lista de selecciones ya con plaza en la fase final del torneo: Rusia, Bélgica, Inglaterra, Alemania, España, Brasil, Irán, Japón, México, Corea del Sur, Arabia Saudí, Nigeria, Egipto y Costa Rica, además del citado equipo comandado por Robert Lewandowski.

Polonia necesitaba al menos un punto para no depender de resultados ajenos y ganó a Montenegro por 4-2 en la cita final, en la que selló su primer puesto. Marcó al principio y al final del partido. En un cuarto de hora, por medio de Krzysztof Maczynski y Kamil Grosicky para el 2-0; en los cinco minutos finales con un tanto de Robert Lewandowski y otro en propia puerta, para el 4-2 y deshacer el sorprendente 2-2 que logró su rival entre el 78 y el 83.

Por detrás, en la segunda plaza, ya dentro de los mejores ocho segundos clasificados y, por extensión, rumbo a la repesca que se sorteará el próximo 17 de octubre y que se disputará en noviembre, terminó Dinamarca, a pesar de su empate en casa frente a Rumanía. Christian Eriksen anotó el 1-0 de penalti; Ciprian Deac hizo el 1-1.

En esas eliminatorias también estará Irlanda del Norte, a pesar de su derrota este domingo en Noruega (1-0). No alteró su segunda plaza en el grupo C, el que ha dominado de principio a fin Alemania, ganadora de cada uno de sus diez choques, con 43 goles a favor y un pleno de 30 puntos, culminado con un 5-1 en casa contra Azerbaiyán.

Por delante en el marcador en el minuto 9, con un gol de Leon Goretzka, la actual campeona del mundo perdió después por lesión a Niklas Sule y Shkodran Mustafi, caído al suelo en la jugada del empate rival, dirigida y culminada por Ramil Sheydaev (1-1, m. 34); una ilusión visitante que duró 20 minutos, hasta el 2-1 germano.

Lo marcó con un testarazo Sandro Wagner, la misma forma con la que Antonio Rudiger hizo el 3-1. Leon Goretzka amplió su cuenta con su segundo gol de la noche y Emre Can anotó con un derechazo el 5-1, el cierre a la impecable fase de Alemania. Salvo Suiza, a la que aún le queda un partido en Portugal, nadie más ha completado esta ronda actual con diez triunfos en los diez partidos disputados.

Mientras Dinamarca e Irlanda del Norte ya tienen una plaza segura en la repesca -en la que también está dentro ya matemáticamente Italia, aunque le reste aún un encuentro-, Eslovaquia la espera con incertidumbre. Este domingo agarró la segunda posición del grupo F con un 3-0 a Malta, a la vez que Eslovenia, Jan Oblak y Escocia, igualadas a dos, se quedaban fuera de ella y del Mundial 2018.

Si Eslovaquia juega o no el 'play off' quedará determinado entre este lunes y este martes. Sus dos doce puntos en el ránking de segundos clasificados de cada grupo -fruto del cómputo de sus duelos en esta fase sin contar los jugados contra el último de la tabla- no le bastan de momento, pendiente del desenlace de otros sextetos.

Del grupo D, aún por definir con Serbia, Gales e Irlanda como posibilidades; del H, con Grecia y Bosnia frente a frente por el segundo puesto; y del I, en el que Ucrania y Croacia compiten entre sí este lunes por esa posición, una vez que parece segura la victoria de Islandia, actual líder, en casa contra Kosovo.

En el sexteto de Eslovaquia, Inglaterra ya tenía el pase completado desde la pasada jornada. Este domingo, sin nada en juego y con hasta siete novedades en el once, ganó en Lituania con un gol más de Harry Kane, de penalti, en un duelo intranscendente como el Kazajistán-Armenia (1-1) y el República Checa-San Marino (5-0).