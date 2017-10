Aspas, suplente ante Albania

España quiere dar otro paso hacia el Mundial de Rusia. La Roja se mide a Albania a partir de las 20:45 horas. Julen Lopetegui apuesta por un esquema con nueve puro, aunque el elegido no ha sido Iago Aspas, sino el valencianista Rodrigo.



El moañés, por tanto, deberá esperar su oportunidad desde el banquillo. Iago Aspas ya fue suplente ante Liechtenstein, cita en la que anotó dos goles ras salir después del descando. A pesar de la baja de Morata, la estrella del Celta no forma parte del once titular de la Selección, que está a un paso de sellar el billete hacia el Mundial que se celebrará en Rusia en 2018.



Rodrigo, formado en las categorías inferiores del Celta y del ED Val Miñor, ha sido la apuesta de Julen Lopetegui para intentar romper el entramado defensivo del combinado de Albania. De hecho, el delantero hispano-brasileño volverá a coincidir con su amigo Thiago Alcántara, también vigués y con el que compartió formación en el antiguo Ureca. Otro futbolista con pasado celeste, David Silva, también estará en el once frente a Albania.