Un mes de transición para el Cangas

Granollers, Cuenca y Bidasoa en Liga y Alcobendas en Copa del Rey. Esos son los cuatro compromisos que el Frigoríficos del Morrazo deberá afrontar en un mes de octubre al que se podría calificar como de transición antes de los decisivos de noviembre y diciembre, en los que los discípulos de Víctor García, "Pillo", deberán dar el do de pecho a nivel de consecución de puntos. Y es que el calendario continúa siendo un tanto áspero para un equipo que salió de septiembre con el valioso triunfo ante el Logroño La Rioja y que quiere hacerlo de octubre con algún punto más en su casillero.

"Ganar al Logroño supuso un bálsamo y ahora tenemos que conseguir algo más en este mes", afirma el preparador de los cangueses, que añade que "así nos podríamos plantar en noviembre y diciembre con más tranquilidad, que son los meses en los que nos jugamos los partidos importantes". Y subraya que "ahí es cuando quiero que el equipo esté bien". Eso no significa, no obstante, que el Frigoríficos renuncie a todo lo que viene antes. Es más, Pillo asegura que "tenemos cuatro partidos y vamos a ir a por ellos". El objetivo son los puntos, pero también mantener el buen rendimiento que los de O Morrazo han ofrecido hasta la fecha, a pesar de que los resultados no les han sonreído de forma proporcional. "No quiero que perdamos ese buen competir, esa madurez que estamos demostrando", afirma.