Antonio Serrat: "Un podio en la Copa del Mundo da mucha confianza"

El vigués Antonio Serrat logró el pasado sábado su primer podio (bronce) en una prueba de la Copa del Mundo. "Es algo con lo que uno siempre sueña", asegura. Ahora, cargado de moral y confianza, ya prepara el próximo reto, la final de la Copa de Europa en Melilla. "Vamos a ver si podemos pelear por otro podio o por una victoria", anuncia.

- ¿Satisfecho con el bronce logrado en la Copa del Mundo de Wheihai?

- Sí, satisfecho. Aunque luego en carrera, viendo que estaba ahí luchando por un buen puesto, soñaba con poder ganar, pero hay que darle la enhorabuena a los rivales porque fueron mucho más fuertes que yo y se lo merecen también.

- Fue un final muy ajustado entre los tres componentes del podio...

- En la natación se hizo un grupo de diez en el que me pude meter y estuvimos cinco de las seis vueltas escapados en bici. Les sacábamos una ventaja de 40 segundos a los perseguidores, pero a falta de dos o tres kilómetros para bajarnos a correr nos engancharon. Al salir a correr me encontré fuerte y nos quedamos Uxío Abuín, el mexicano Rodrigo González y yo y hubo un momento que ya era ver quién movía ficha para conseguir la victoria. A falta de un kilómetro atacaron, yo ya iba con las fuerzas más justas y tuve que mantener esa tercera posición porque por detrás venían también muy fuertes.

- Un gran refuerzo anímico verse en el podio.

- Una Copa del Mundo siempre tiene mucho nivel y poder rendir bien en este tipo de carreras siempre a uno le gusta y le da confianza para las siguientes. Es la primera vez que hago podio en una Copa del Mundo. Es algo con lo que siempre he soñado. Es un sueño bonito de cumplir y si acompañado de un triatleta con el que tengo amistad, mucho mejor.

- En esta recta final de temporada, ¿se están cumpliendo sus objetivos?

- Me gusta ser precavido e ir poco a poco. Aún quedan algunas pruebas antes de terminar la temporada. El año es muy largo y si te planteas muchos objetivos en el inicio te puedes agobiar. Prefiero ir carrera a carrera pero no me puedo quejar del año que estoy teniendo y espero acabarlo mucho mejor. He cometido errores en esta prueba en la transición y en la táctica de carrera y siempre intentas aprender de esos errores para ver si en la siguiente prueba puedes mejorar. Esperamos que en las carreras que restan de temporada sigamos mejorando y lleguen más buenos resultados. Un resultado de este calibre te da confianza. Vamos a ver si podemos pelear por otro podio o por otra victoria en una prueba de tanto nivel.

- ¿Y cuál es la próxima entonces?

- Llegué hoy (por ayer) a Madrid y como la próxima semana hay la final de la Copa de Europa en Melilla, la Federación Española me ha dado la opción de quedarme concentrado en la residencia del CAR de Madrid, que es de agradecer. A ver si en Melilla podemos seguir sumando puntos para este circuito.

- Este año pudo acudir, también, a una prueba de las Series Mundiales...

- Sí, pude competir en Leeds. Uno siempre quiere más, pero estoy contento con el resultado (18º). El objetivo es poder estar ahí y eso significa que algo bueno estás haciendo. Es muy difícil porque solo pueden ir cinco por país y en España hay mucho nivel. La clave está en no agobiarse y entrenar cada día para si tienes la oportunidad de repetir en una cita así rendir al máximo y hacerlo bien.

- ¿Estuvo en Rotterdam, en esa Gran Final que coronó a Mola y a Gómez Noya?

- Sí estuve, pero yo competía en el Mundial sub 23, en mi categoría. Ves el ránking mundial y ves que están Mola, Noya, Alarza, Vicente Hernández... Si quieres estar en la selección tienes que ser de los mejores del mundo, pero eso también es bueno porque lo que hace es motivarte más y aumentar tu nivel y el de tu país.

- ¿Cree que está en su mejor momento de forma?

- Empecé la temporada con una caída en la Copa de Europa de Las Palmas. Estuve una semana parado y tardé un par de semanas más en recuperarme. Luego sí que ya tuve un buen ciclo con los campeonatos de Europa, con la prueba de Leeds, con la Copa del Mundo de Madrid?, donde se dieron buenos resultados y estaba en forma. Pero en verano tuve una pequeña lesión en la tibia que no me permitía correr y tuve un parón. No sé si vino bien o no para coger un respiro y afrontar estos últimos meses con ganas de sufrir.