Benzema renueva con el Madrid hasta 2021

El Real Madrid anunció ayer la renovación del delantero francés Karim Benzema con el club blanco hasta junio de 2021. El artillero habló ayer de la ampliación de su contrato en una rueda de prensa en la que se refirió a la situación del equipo y a las críticas que ha recibido en los últimos años y que considera "inevitables".

"Es parte de mi vida. Hay crítica y eso te permite estar al alto nivel. Estoy aquí, sé cómo es. En este club hay mucha crítica y no pasa nada. Es parte de mi vida. Estoy aquí para trabajar y ya está. Cuando la gente me critica, ellos esperan más cosas de mí. Yo veo cómo puedo hacer más y trabajo para mejorarlo. No voy a decir que no es nada, pero te permite estar al más alto nivel", declaró el punta galo.