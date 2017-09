Galicia, "a palos" con Madrid

La selección gallega femenina de golf se juega hoy el ascenso a la primera división del Interautonómico Sub 18, que se disputa en el campo de Rioja Alta, en Cirueña. Madrid es el último obstáculo: un combinado poderoso, sorprendentemente descendido en 2016 y que aspira al regreso inmediato a la máxima categoría. "En principio puede decirse que ellas son favoritas. Pero podemos ganar", afirman las gallegas.

María Boado oficia de capitana en la selección gallega. Pertenece el Aero Club de Vigo, igual que María Negreira (sub 16) y Marta García Llorca (sub 18). Alba González es del Balneario de Mondariz y Beatriz Mosquera, del Real Club de Golf de A Coruña. Negreira y González lograron la plaza por la puntuación acumulada en las pruebas de la Gallega; García Llorca y Mosquera llegan por libre designación de los técnicos. Llorca destaca como una de las grandes figuras emergentes del golf gallego y acaba de participar en el British Girls.

El Interautonómico se disputa en doble sesión: de mañana se juega por parejas, en la modalidad foursome; de tarde, los duelos son individuales. Galicia batió en cuartos de final a Castilla La Mancha y en semifinales a Murcia, en ambos casos por una puntuación de 2,5-0.5. Madrid ha accedido a la final tras superar a Cantabria por 0-3.

La química está funcionando perfectamente en la selección gallega. Entrenador y jugadoras construyen las parejas más adecuadas para cada enfrentamiento. Pero el entrenador no puede dar instrucciones durante los partidos. Ese papel le corresponde a Boado, aunque ella sea de categoría sub 16. "Aunque me gustaría estar jugando, me toca ayudar en lo que puedo. Doy consejos, algunos sirven y otros no. Es un poco raro porque algunas compañeras son mejores jugadoras que yo".

Hoy se levantarán temprano para iniciar la batalla final. En sus cuentas, el triunfo pasa por lograr al menos una victoria en parejas y forzar la máquina en los individuales. El sueño es estar en 2018 entre los grandes, lo que permitiría acudir con ocho seleccionadas en vez de solo cuatro. En primera división, cuya competición se disputa a la vez, Euskadi y la Comunidad Valenciana pelearán por el título. Esta selección gallega, de predominio sureño, funciona como emblema de un golf joven que, confiesan, "está flojillo de nivel en los últimos años".