Carreño busca ante Anderson su primera final en un 'Grand Slam'

Pablo Carreño no está dispuesto a desaprovechar la oportunidad que se le presenta en la 'Gran Manzana'. El asturiano, duodécimo cabeza de serie, no ha desperdiciado un cuadro mucho más despejado, pero a su favor está que lo ha hecho con mucha autoridad. Así, es el único de los cuatro semifinalistas que aún no ha cedido ningún parcial en su recorrido hasta las puertas de la que sería su primera final de un 'grande' a sus 26 años.

Enfrente, sin embargo, tendrá un oponente peligroso en este tipo de superficies como el sudafricano Kevin Anderson, también ante la gran ocasión de su carrera a sus 31 años y que se planta en estas semifinales después de haber ofrecido solidez y con sólo dos mangas perdidas. A su favor está igualmente que ha ganado en las dos ocasiones en las que se han cruzado, en la tierra batida de Marruecos en 2013, y, el mes pasado, en el Masters 1.000 de Montreal, y sin perder ningún set.

Carreño tendrá que controlar sus nervios e intentar jugar sus bazas, que pasan principalmente por sacar a su mejor nivel porque el de Johannesburgo es uno de los 'cañoneros' del circuito que roza en el torneo el centenar de 'aces', 92, más de 18 por encuentro. Anderson, que como el de Gijón tiene en el 'drive' su mejor arma, sólo ha perdido tres saques en todo el torneo.