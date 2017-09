Iago Aspas confía en el respaldo del Bernabéu para derrotar a Italia

El internacional céltico Iago Aspas expresó ayer su confianza en que el respaldo del Santiago Bernabéu, donde la selección española se mide mañana a Italia en un duelo clave para la clasificación para el Mundial de Rusia, conduzca al conjunto de Julen Lopetegui a la victoria en tan complicada cita.

"Es un partido muy difícil. Estamos empatados a puntos en la parte alta de la clasificación del grupo. Siempre nos complican la vida, pero espero que con el campo lleno y la afición de cara podamos ganar este partido", afirmó ayer el futbolista moañés en la concentración del equipo nacional en la Ciudad de Fútbol de las Rozas.

En declaraciones a la Televisión de Galicia, Aspas no ocultó su satisfacción por esta nueva convocatoria con la selección, donde parece haberse consolidado. "Aquí siempre ha habido mucha competencia. Hay mucho nivel y si no es un compañero, es otro. Ya estar aquí, entre los 23 o 25 elegidos, es un premio", reconoce el artillero celeste, que confía en que una buena temporada del Celta le ayude a estar entre los elegidos por Lopetegui para estar en Rusia el próximo verano. "Por supuesto que me puede ayudar y espero meter el mayor número de goles posible pero es una cosa que nunca se puede predecir. Intentaremos hacer las cosas lo mejor posible", dijo.

Uno de los principales competidores del moañés por el puesto, el madrileño Álvaro Morata, manifestó por su parte que considera una buena idea jugar frente a Italia con un falso "nueve", aunque reduzca sus opciones de ser titular. "Aunque me fastidie decirlo, jugar con falso "nueve" es una buena idea. Los defensas italianos se mantienen cómodos con una referencia arriba. Es el único partido donde podría decirlo. Ya veremos lo que dice el míster", aseguró el artillero del Chelsea en Movistar +. Morata destacó la importancia del duelo que acogerá el Santiago Bernabéu y pidió el ánimo de la grada. "Nos jugamos un Mundial en este partido. España-Italia en el Bernabéu. Podría ser la final de un Mundial o una Eurocopa. Necesitamos a la gente. Necesitamos al Bernabéu y jugar como sabemos", dijo.

El centrocampista Thiago Alcántara consideró, por su parte, que el conjunto transalpino esperará los fallos del equipo de Lopetegui para intentar romper el partido a la contra.