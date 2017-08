Mugardos acaricia el ascenso a Liga A

Las regatas clasificatorias celebradas ayer en la Regata Teresa Herre y en las que participaron los equipos de las ligas A y B no ofrecieron grandes sorpresas y así de las diez mejores traineras que competirán en las finales de hoy estarán nueve de la Liga A (hubo once equipos compitiendo en este campeonato) y uno de la Liga B. De la primera de las competiciones autonómicas solo se quedaron fuera de las finales de hoy Rianxo y Perillo, que no participó porque tenía compromiso en el play-off de permanencia.

En cuando al play-off, que ayer también vivió la primera de sus dos jornadas, ha tomado ventaja Mugardos (de la Liga B) que ganó la primera serie a Perillo con mucha claridad y hoy celebrarán la segunda regata que decidirá quién asciendo o permanece en la Liga Gallega A. Se celebró también la última regata de la Liga Femenina en la que Mecos confirmó su superioridad y con este triunfo se proclamó campeón de la Liga Gallega Femenina.

En el Trofeo Teresa Herrera, entre las tripulaciones de la Liga A y B el vencedor fue Puebla en una regatas muy estratégicas y medidas (se realizaron por el sistema contrarreloj) porque lo importante era estar entre los diez mejores tiempos sin mayores pretensiones, sobre todo en el caso de los favoritos. Los de A Pobra ganaron por delante de Samertolaméu, que fueron los únicos equipos que bajaron de los 21 minutos y que parecen los mejor colocados para conseguir la victoria en la prueba de hoy. Castropol fue tercero seguido de Bueu, que a su vez se impuso a Coruxo por cuatro segundos. Mecos fue sorprendente sexto, séptimo acabó Amegrove por delante de Vilaxoán. El noveno mejor tiempo fue para Mera, campeón de la B, y que fue la única trainera de esa categoría que se metió para disputar las finales. Chapela consiguió el último billete para las finales de hoy en detrimento de Rianxo que se quedó fuera y se marchó con esa herida de ser los únicos de la primera categoría que no estarán en la última de las grandes citas de la temporada gallega.

Hoy se disputarás las dos series finales. En la primera remarán las tripulaciones de Mecos, Amegrove, Vilaxoán, Mera y Chapela; y en la segunda los de Puebla, Samertolaméu,Castropol, Bueu y Coruxo.

Se celebrará también la final femenina del tofeo que no tendrá nada que ver con lo sucedido ayer y la segunda regata del play off entre Mugardos y Perillo y que parece estar por ahora inclinado a favo de los primeros tras lo sucedido ayer. Las regatas arrancan con la Ofrenda a los Hombres del Mar, como es tradicional en la cita del Orzán, y a partir de las once comenzará la competición en las tres regatas que se deben celebrar: el play-off, el trofeo femenino y las dos mangas finales de la competición en la categoría masculina. La jornada promete intensas emociones en la despedida de las traineras esta temporada en Galicia. Luego vendrá el compromiso de los que quieran pelear por estar en la Bandera de La Concha y el play-off de ascenso a la Liga ACT en el que se verá a los primeros de la Liga Gallega A.

Clasificaciones

Play-off de ascenso o permanencia. 1.Mugardos 21:40.48; 2.Perillo 22:31.59

Liga Femenina: 1.Mecos 11:28.79; 2.Cabo de Cruz 11:53.30; 3.Cabana Ferrol 12:04.18; 4.Chapela 12:11.46: 5.Perillo 12:50.87.

Liga B. 1.Mera 21:26.68; 2.Muros 21:37.46; 3.Virxen da Guía 22:12.61; 4.Vila de Cangas 22:18.19; 5.Cedeira 23:03.78; 6.Esteirana 23:09.28.

Liga A: 1.Puebla 20:41.04; 2.Samertolaméu 20:49.81; 3.Castropol 21:08.79; 4.Bueu 21:10.90; 5.Coruxo 21:14.79; 6.Mecos 21:16.63; 7.Amegrove 21:22.25; 8.Vilaxoán 21:26.01; 9.Chapela 21:36.65; 10.Rianxo 21:44.66.