Basconcelo y Navarrete relucen en O Berbés

Momento de la salida de la prueba en Camelias frente a la Praza do Rei. // Ricardo Grobas

Momento de la salida de la prueba en Camelias frente a la Praza do Rei. // Ricardo Grobas

A la tercera intentona el vigués Gonzalo Basconcelo (Celta) sumó su primer triunfo en el Circuito Run Run Vigo 2017 al imponerse con un tiempo de 23:24 minutos en la Nocturna de San Xoán, la prueba pedestre más tradicional de las puntuables para el circuito municipal pues data de 1984.

Pero la carrera pasará a la historia por la victoria en categoría femenina de otra viguesa, Ester Navarrete (ADAS Proinor), que acabó en la vigésima segunda plaza (26:29 minutos) y se convirtió en la primera mujer que gana la San Xoán tres años consecutivos este siglo (2015, 2016 y 2017). Así, dos vigueses triunfaron en la noche de San Xoán y le dieron un sabor especial a una prueba profundamente arraigada en la historia deportiva de la ciudad. No resultaba sorprendente la alegría que ambos mostraban por el resultado final de la carrera.

La prueba, con una temperatura más agradable de lo que se podía esperar, salía puntual desde Camelias, frente al Concello, unos metros por delante de la edición anterior. Tras ubicar a los atletas en la pendiente, el alcalde, Abel Caballero, acompañado por el edil de Deportes, Manel Fernández, encabezaba el grupo para hacerlo avanzar unos metros a la posición final de salida, desde la que dio el pistoletazo de comienzo.

En la carrera más rápida del circuito, unos 700 atletas volaron por Camelias y bajaron a tumba abierta por Romil para encarar Pi i Margall. Tal era la velocidad del grupo cabecero que los fotógrafos que se fueron casi a la carrera desde Praza do Rei al Paseo de Alfonso no lograron captar allí a los primeros. Todos quieren ganar la liga municipal, que reparte por igual entre las ocho categorías en liza 4.800 euros en premios en metálico.

Roade, vencedor de las últimas citas (Beade y As Travesas), era favorito sobre el papel. Pero Basconcelo, en una distancia que se adapta de manera perfecta a sus condiciones, le planteó una perfecta batalla y acabó por superarle en un gran final. Había corrido la Happy Go Running en As Lagoas Marcosende siendo segundo tras Akka Essadaoui y había hecho un gran papel en la Vig-Bay (decimotercero), lo que era un gran resultado teniendo en cuenta que era la primera vez que se aventuraba a competir en una media maratón. Esta vez el mediofondista local llevó el primer lugar del podio y 500 puntos, con lo que alcanza el millar y aspira al podio de la categoría M-1 en la que el nigranés Roade (Bikila), segundo en esta oportunidad (con un crono de 23:29), va líder destacado con 1.950 puntos, seguido por el pontareano Daniel Bargiela (Bikila), con 1.650.

En la cuarta plaza llegaba Rubén Pereira, fantástico (24:27), que libra una espectacular batalla en la categoría M-2, y el olímpico José Carlos Adán rozaba el top ten (undécimo, 25:48) y volvía a poner de manifiesto que los años por él pasan de un modo diferente al del resto. Sigue siendo competitivo año tras año.

En féminas, Ester Navarrete llegaba feliz y pletórica: cuatro carreras, cuatro triunfos y prácticamente ya tiene en el bolsillo el Circuito una vez más. El podio lo completaban Diana Ruivo (28:48, 70 en la general) y Sara Lima (29:48, posición 88). A Ester le falta una prueba para cumplir con el reglamento (es necesario competir en seis) pero ya anuncia que siendo de Vigo va a hacer todas las que pueda de septiembre a diciembre. En su mano está conseguir terminar el circuito con un pleno de victorias. La reducción en el número de carreras le puede facilitar la ardua tarea de conseguirlo.

Un total de 641 corredores (161 mujeres) de los 695 inscritos completaron la carrera, que acabó en un abarrotado Berbés con la esperada "sardinada". Otro de los grandes clásicos de esta carrera y que hacen de la Carrera de San Xoán algo muy especial y que supone el perfecto preludio para la noche de fiesta que se vive el 23 de junio en la plaza de O Berbés. De hecho, la llegada de los atletas es como el pistolezado de salida para la diversión. Ahora, el Run Run Vigo se toma una pausa durante los meses de verano hasta el 10 de septiembre con la 10K Xornadas Marisqueiras, que se celebran en el puerto pesquero y que poco a poco también va consolidándose en el calendario de carreras populares de Vigo.