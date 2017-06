Con permiso

El disparo boucense impacta en la mano de un jugador visitante. Ya había sucedido en la primera mitad. Esta vez el árbitro aprecia que existe penalti y señala el punto de lanzamiento. Carlos Pereira toma el balón y mira a Pablo Carnero, que está tendido en el suelo. En el pase que inicia la acción ha recibido un impacto. Carnero asiente. También lo hace Patxi Salinas. "Le dije que sí, que tirase él", confirma Salinas. "Es un jugador que tiene una calidad técnica espectacular. En Tercera División tener un jugador de esta categoría es maravilloso. Le ves tirar faltas, córners, penaltis? No teníamos ninguna duda de que lo iba a meter. Tiene una confianza brutal en ese tipo de lanzamientos". También Carlitos confirma el proceso que decidió seguir antes de ejecutar el lanzamiento: "Pablo y yo siempre queremos marcar gol. Los dos estábamos en el campo. Era lógico preguntarle al compañero". Y añade mirando a la grada: "Es bonito ver todo esto lleno. Lástima que no fuese así toda la temporada. Pero es muy bonito ver a tantos amigos, familiares? Va por ellos. Es una alegría inmensa poder marcar gol".

Salinas ha decidido emplear a Pereira como revulsivo durante todo el play off. Cuando Carnero y Tomás, delanteros más fornidos, han erosionado por abrasión a la retaguardia adversario, el técnico emplea su velocidad y talento para completar la tarea de demolición. "Carlitos ha sido importantísimo todo el año. Lo que pasa es que Tomás y Pablo hacen un trabajo muy fuerte arriba. Y Carlitos, saliendo en la segunda parte, es un jugador determinante. Tiene un nivel increíble. Sabemos que en casa nos da la vida. Por eso siempre lo tenemos ahí pendiente. Y era para utilizar. Pero nos salió mal el gol que nos hicieron. Con ese no contábamos".

"Durante la temporada he jugado. Ahora toca asumir este rol de las segundas partes, siempre para ayudar al equipo", acepta el delantero, que celebró el gol señalando hacia el suelo, al estilo de "yo, aquí". Cierto que Salinas, con el equipo abajo en el marcador, decidió anticipar la entrada del zurdo justo después del descanso. "El entrenador me dijo que lo hiciese como en toda la temporada, que seguro que lo hacía genial. Yo intento responder cada vez que me pone", comenta. "Me estaba divirtiendo, pero con uno menos (por expulsión de Adrián en el 58) tocó defender más que jugar el balón".

"En el play off no estamos llevando un táctica distinta a la Liga: desgaste y después atacar. Está saliendo bien y había que seguir con ella. La expulsión nos mató. Podíamos haber sacado mejor resultado", comenta Carlitos, que destaca el coraje aurinegro: "Este equipo ha ido a muerte aquí y va a ir a muerte allá. Llegamos hasta aquí. No nos van a echar así como así".

Pereira ignora si el Rápido mantendrá su disposición táctica en Peralada: "Será cuestión del mister, a ver qué hace, qué dice, cómo preparamos el partido. Iremos a hacer gol, claro, y yo confío mucho en este equipo".