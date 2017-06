Julen Lopetegui: "Tuvimos fútbol y ocasiones"

Julen Lopetegui, seleccionador español, lamentó que sus jugadores no marcasen un tercer tanto a Macedonia para sentenciar un partido que acabó apretado (1-2), pero que dijo ganaron "de forma contundente, no el resultado pero sí en juego". "El fútbol es así, si al final tienes innumerables ocasiones y no terminas de meter el 0-3, en un chispazo el rival se mete y es el peligro. El equipo ha salido con una mentalidad fantástica en la primera parte y en la segunda también, pese a que ese detalle les mete en el partido", analizó en rueda de prensa.

"En líneas generales hemos hecho muchas ocasiones de gol para ganar de manera más holgada pero esto es fútbol y las ocasiones marcan los resultados. La valoración hay que hacerla global y hemos tenido fútbol, ocasiones, no han hecho transiciones en la primera parte, que es una de sus virtudes y donde a Italia le costó ganar, nosotros lo hacemos de forma contundente. No en el resultado pero sí por como nos hemos mostrado en el campo", añadió.

Lopetegui destacó el partido de Isco Alarcón, al que alineó de titular por primera vez en la fase de clasificación para el Mundial de Rusia. "Ha hecho un buen partido, con condiciones para adaptarse a diferentes posiciones en el centro del campo y jugando de extremo".

"Ha tenido incidencia en los goles y alguna ocasión clarísima. Cuando se puso el partido raro tuvo personalidad para tener el balón en un buen partido", analizó.

Por último, enfocó el duelo decisivo ante Italia de septiembre en el estadio Bernabéu, confiado en que se vivirá un gran ambiente de apoyo a la selección española.

"Ya podemos hablar de Italia, trataremos de generar un ambiente acorde a la importancia del partido de septiembre. Ahora toca descansar, coger energía y estoy seguro de que habrá un llenazo en el campo y un gran ambiente para apoyarnos", sentenció.

Por otra parte, Isco se mostró feliz por la victoria."Es verdad que he terminado la temporada muy bien. La confianza es importante para cualquier jugador y yo he llegado muy bien", reconoció en Teledeporte el centrocampista del Real Madrid, que subrayó la relevancia del triunfo en Skopje.

"Lo mejor son los tres puntos ante un rival complicado que nos lo ha puesto difícil, sobre todo al final", dijo. Isco agradeció "la confianza" que le mostró Lopetegui y puntualizó que "cualquier jugador de los aquí convocados puede jugar de titular. Pero lo importante es el equipo y esta victoria".