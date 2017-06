Alonso: "Coger un punto o no, no me cambia la vida"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren-Honda), que se quedó fuera del Gran Premio de Canadá por la rotura de su motor a una vuelta del final, afirmó tras la carrera que después de 16 años en la Fórmula Uno sumar un punto o no, no le "cambia la vida".



"Después de 16 años aquí, coger un punto o no, no me va a cambiar la vida. Para el equipo sé que hay que empezar a puntuar, por el trabajo que hacen, cambiando motores. Por ellos haces lo que puedes en pista, y hay que recoger una recompensa por ellos", explicó Alonso tras la carrera.



El bicampeón del mundo (en 2005 y 2006, con Renault) reconoció que a su motor "quizás le sobraron dos vueltas", pero dijo que intentarán sumar esos primeros puntos de la temporada en la siguiente prueba.



"Estábamos en los puntos, no pudimos acabar y lo intentaremos en la siguiente", dijo Alonso, que describió la carrera como "difícil" por la diferencia de velocidad punta con sus rivales en las largas rectas del circuito Gilles Villeneuve de Montreal.



"La carrera era difícil por el déficit de potencia. A mitad de recta nos adelantaban, es incluso peligroso ir tan lentos", explicó Alonso, que aseguró que lo primero que pensó al notar el fallo del motor es que saldrá el último en la próxima prueba, el Gran Premio de Europa en Bakú (Azerbaiyán).



Alonso subió a la grada con los aficionados cuando su monoplaza se quedó parado.



"He saltado porque aquí hay mucha afición a la Fórmula Uno, siento mucho apoyo aquí. Desde abajo no podía tirar los guantes, me subí y una vez dentro casi no podía salir. Una muestra de agradecimiento por todo lo que nos dan", destacó.





Sainz no vio al Haas

Preguntado sobre el trabajo de la fábrica japonesa Honda con los motores, dijo: "No soy diseñador de motores, no tengo información".Por su parte,(Toro Rosso), que se tuvo que retirar en la primera vuelta por un accidente en el que su coche fue golpeado por detrás por el francés Romain Grosjean (Haas), dijo que "nunca" llegó a ver al monoplaza que chocó con él."En la repetición he visto que tenía un Haas en la derecha en mi ángulo muerto, que nunca he llegado a ver. Nos hemos tocado y a partir de ahíhe tocado a Felipe (Massa) y luego contra el muro, gracias a Dios no me ha pasado nada, ha sido un choque muy fuerte", explicó Sainz tras la carrera.El piloto madrileño explicó que la salida fue "regular", que se fue por la parte exterior para adelantar al español Fernando Alonso (McLaren-Honda) y a partir de la segunda curva no pudo ver nada más."Me he ido por fuera en la curva 2 para adelantar a Fernando, a partir de ahí sinceramente no he visto qué ha pasado", dijo.Sainz explicó que el fin de semana empezó "torcido", con el problema mecánico en su monoplaza en el primer entrenamiento del viernes, lo que no ayudó a que la clasificación fuera buena, por lo que salió del decimotercer lugar., manifestó el piloto de Toro Rosso, que ya pone la vista en la siguiente carrera, el Gran Premio de Europa, el 25 de junio en Bakú (Azerbaiyán)."A pasar página en Bakú, circuito que no debería ser súper bueno para nosotros, pero a ver si pasan cosas y podemos sacar algo", añadió Carlos Sainz.