Sigue el "mosqueo" por jugar el sábado

Patxi Salinas sigue dándole vueltas a una semana complicada y en la que contra sus deseos se les ha obligado a jugar el partido el sábado cuando pretendía hacerlo el domingo para tener tiempo de preparar la cita. Una semana rara que espera coronar con la clasificación para la última eliminatoria por el ascenso: "No me ha gustado la semana. No quería adelantar el partido y me ha parecido un error grande, pero la Federación marca. Contra nuestros intereses se ha puesto el partido el sábado. Nosotros llegamos desde Canarias el lunes muy tarde y llegamos con el tiempo justo para soltar un poco las piernas. Hemos tenido un par de días porque hoy -por ayer- apenas hacemos nada porque ya tenemos el partido encima. Insisto en que no me ha gustado tener que jugar este partido el sábado".

El técnico, de todos modos, pudo arreglarse la vida para tener a todo sus jugadores porque "los que tenían problemas con el trabajo consiguieron arreglarlo y todos están a disposición".

Avisa Salinas sobre el Santa Brígida: "Es mejor equipo que el Cayón y hace una semana no dieron la verdadera medida de sus posibilidades. Va a estar muy abierto porque es un equipo que me da mala espina".

Pero el preparador desborda orgullo sobre sus jugadores: "Ya hemos hecho el trabajo. Yo no le puedo pedir más a la plantilla. Han hecho más de lo que se esperaba, de lo que nadie imaginaba. Se lo he dicho esta semana. Pase lo que pase ya han sacado un sobresaliente. Ahora si nos queda gasolina vamos a tratar de pelear por algo más. Pero ahora mismo yo no les puedo pedir nada más".