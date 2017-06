El director general del Madrid pide leyes fiscales que favorezcan al fútbol

El director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, dijo que desde la Administración se puede estudiar la fiscalidad del fútbol para favorecer su industria y mostró su preocupación por la gran diferencia económica entre la liga inglesa y la española.

"No tenemos tantas industrias en España en una posición de liderazgo como la del fútbol. Habría que reflexionar sobre esto. Tenemos todos que hacer algo y la Administración puede. Por ejemplo, ¿cómo se explica que los únicos profesionales a los que no se aplica la ley Beckham en España sean los futbolistas?", se preguntó.

En su intervención en el Congreso sobre un Nuevo Marco Jurídico en el Deporte que se celebra en el INEF, Sánchez aseguró que los futbolistas en España están pagando muchos más impuestos que otros deportistas profesionales y que los de otros países.

"Yo no digo que paguen menos. Que paguen todo lo que tengan que pagar, pero que se analice si eso está bien hecho. A lo mejor no está bien hecho y se puede mejorar. En Inglaterra pagan menos", subrayó.

En este punto reconoció su preocupación por la "competencia con la Liga Inglesa", que está "mejor gestionada y tiene más audiencia", con unos contratos de televisión de 4.000 millones de euros por temporada, frente a los 1.500 de la española.

"La diferencia es abismal. Aquí podemos decir que tenemos la mejor liga del mundo por nuestros resultados de clubes, pero desde el punto de vista de la industria no podemos compararnos y no parece que las circunstancias permitan ser optimistas", comentó.



Competencia con la Premier



Sánchez se refirió al retorno que la liga inglesa obtiene por la venta de su competición en Asia y la repercusión que esta ha logrado también en Estados Unidos con el partido del sábado por la mañana.

"Están fichando a los mejores. En Inglaterra los futbolistas cobran mucho más y pagan menos impuestos. Y a esto se opone un pequeño grupo de equipos europeos que todavía aguantan como el Real Madrid, pero esto es como una pecera donde falta oxigeno", opinó.

Otro de los aspectos que en su opinión es regulable es el limite de las competencias de los organizadores de las competiciones, por la "tendencia que tienen a deslizarse" sobre muchos terrenos.

"No me voy a oponer a la venta conjunta de los derechos audiovisuales, pero esta no debe ser un proceso que ampare un proceso de colectivización de los activos", señaló, y se refirió a las impugnaciones de su club sobre acuerdos relativos al reglamento de comercialización.

Aunque el real decreto salvaguarda los derechos publicitarios de los clubes, cuestionó la pretensión de LaLiga de que todos los clubes utilicen el mismo diseño de número en sus camisetas. "Las camisetas se venden como un producto licenciado, es un derecho que los clubes tenían y no van a tener", estimó.

Sánchez intervino en una mesa redonda sobre el marco para el desarrollo de la actividad económica del fútbol profesional, junto a los abogados Sara Moya (Gómez Acebo y Pombo) y Luis Cazorla (Cazorla-Abogados) y el gerente de la Asociación de Jugadores de Balonmano, Claudio Gómez, quien cuestionó que su deporte no se catalogue como profesional.

Según explicó, "antes los clubes se financiaban en un 75-80% de las instituciones públicas y ahora con aportaciones de abonados, de patrocinadores privados y de la aportación simbólica de las instituciones, pero los clubes deben buscar fórmulas".

"Las instituciones públicas no están para financiar el deporte profesional, que lo hayan hecho antes vale y que pueden ayudar ahora, perfecto. ¿Cómo hacerlo? Ya lo dijimos hace años, con la ley de mecenazgo para que la empresas privadas colaboren y tengan un retorno".