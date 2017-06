Arda renuncia a la selección turca tras ser expulsado de la concentración

El futbolista turco del Barcelona Arda Turan anunció que abandona la selección de Turquía poco después de que fuera expulsado de la concentración en Eslovenia por agredir a un periodista.

"He hecho cosas equivocadas mientras vestía el uniforme de la selección. Pongo fin a mi carrera en la selección nacional", dijo el hasta ahora capitán del combinado turco durante una rueda de prensa, recogida por la cadena turca NTV.

Horas antes, el entrenador de la selección, Fatih Terim, había decidido expulsar al jugador de la concentración en Eslovenia, donde el equipo prepara el partido del domingo contra Kosovo.

"Me siento (libre) como un pájaro. Cuando se hace algo en la vida hay que pagar el precio. Yo he hecho cosas equivocadas mientras vestía el uniforme de la selección. Decidimos que no iba a participar en el partido contra Kosovo. Dije que para evitar molestias, si queréis doy un paso atrás. Creo que ha llegado el momento. Hago lo que hay que hacer y pongo fin a mi carrera en la selección nacional", concluyó el jugador.