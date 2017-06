El Amfiv anuncia el adiós de su filial

El filial del Amfiv, el MasVisión Amfiv B, no saldrá a competir en la campaña 2017-2018 tras la polémica remodelación de las categorías nacionales de baloncesto en silla de ruedas aprobada este fin de semana por la asamblea de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF).

La opción, que figuraba en la propuesta de Normas Básicas y ante la cual habían protestado la inmensa mayoría de los clubes, suponía que todos los equipos que esta temporada estaban en la Primera División y no disputaron la Fase de Ascenso a División de Honor descendían automáticamente a una nueva categoría que se crearía con esos conjuntos y los nuevos clubes que pudieran surgir. Esta posibilidad complicaba muchísimo el futuro de numerosas entidades como el MasVisión Amfiv B, que al verse relegadas a una tercera categoría nacional perdían su principal y en algunos casos casi única fuente de ingresos dado que en muchas autonomías, como en Galicia, las subvenciones y contratos de patrocinio sólo contemplan a los equipos de las dos primeras categorías. Así, los vigueses a pesar de haber acabado cuartos en el Grupo A de la Primera División, se veían abocados a esa nueva tercera categoría y se quedaban sin su sustento económico más importante, el contrato de patrocinio con la Fundación Deporte Galego.

Por todo ello, la junta directiva, encabezada por su presidente, José Antonio Beiro, se reunió en la noche del pasado lunes con los jugadores y cuerpo técnico del MasVisión Amfiv B para exponerles la situación y anunciarles la difícil decisión tomada. El equipo no saldrá a competir la próxima campaña para no poner en un peligro aún mayor a una entidad que sobrevive desde hace ya seis temporadas sin un patrocinador que alivie su complicada situación económica. El propio José Antonio Beiro fue el encargado de transmitir la triste noticia a un equipo que esta temporada había mostrado ya una franca mejoría tanto en juego como en resultados y que tenía un interesante futuro por delante, con varios jugadores que en los últimos meses estaban entrando en la dinámica de grupo y que aspiraban incluso a hacer su debut en competición la próxima campaña.

"La decisión tomada por la FEEDF supone un duro varapalo al baloncesto en silla al adoptar esta medida sin atender a la realidad de los clubes. Tras no hacer caso a la propuesta planteada por 17 de los 23 equipos afectados y contando también con el apoyo de dos más (19 de 23), tanto los responsables de la Federación como los asambleístas han provocado la desaparición hasta la fecha de 4 equipos (Amfiv B, Zuzenak B, Avilés y Mallorca) y otros dos más han pedido aplazar la decisión hasta el 20 de junio. Así, todo apunta a que desaparecerán finalmente seis equipos, una circunstancia que ya se había comunicado por escrito que ocurriría. Sin embargo, la FEDDF no quiso oírnos e ignoró la propuesta de no modificar las categorías alegando que en el documento presentado no se especificaban los equipos que desaparecerían de llevar a cabo la remodelación. Ahora ya van sabiendo cuáles son", explica el máximo responsable del Amfiv, dolido porque "es duro que desaparezcan los dos únicos filiales que hay en España. Pero más duro es que puedan desaparecer cuatro clubes. Ya que eso es insalvable. Tanto nosotros como Zuzenak seguimos manteniendo el club con un equipo pero el resto no. Esta decisión supone su final, que tengan que cerrar la puerta".

José Antonio Beiro, al igual que todos los integrantes del MasVisión Amfiv B, sigue sin entender por qué se acomete un cambio al que la práctica totalidad de los equipos han mostrado su rechazo y que supondrá de hecho la desaparición de un buen número de ellos sólo para favorecer a algunos clubes. "Esperemos que en algún momento algún responsable federativo o algún asambleísta dé explicaciones públicas de por qué se toma una medida que acarrea semejante desgracia para el baloncesto nacional".