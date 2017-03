El Bembrive FS quiere volver a sonreír

El equipo del Bembrive F.S. que milita en la Liga Gallega femenina se juega esta noche, a partir de las 21.30 horas, buena parte de sus objetivos de la temporada. Las de Juan Carlos García, 'Pitu', visitan al líder de la categoría, el Comarcal A Fervenza F., con el que están empatados a puntos (59, ambos con 19 victorias y dos empates). Ganar hoy permitiría a las de Bembrive regresar en la primera plaza de Narón y acariciar así el ansiado ascenso a la División de Plata, del que se quedaron a las puertas la campaña pasada.



"El A Fervenza es primero por golaverage. Mañana (por hoy) tenemos que ganar, no nos queda otra", dice Pitu, entusiasmado con la idea de que sus pupilas alcancen al premio de tanto esfuerzo durante las últimas campañas. "Esta temporada partíamos como uno de los equipos a batir y hemos confirmado los pronósticos. Ahora nos lo jugamos todo en tres jornadas", apunta.



"El año pasado ya fuimos subcampeonas (ascendió el Moaña) y este año partíamos con la ilusión de estar ahí arriba. Lo que no sabíamos era que habría tanta igualdad con el A Fervenza", reconoce el técnico, que cumple su segunda temporada consecutiva en el banquillo del equipo femenino de Bembrive. "Es un equipo con muy buenas prestaciones que ahora lucha por este gran objetivo", asegura el exfutbolista profesional, que se decidió a aceptar el reto de dirigirlas "más que nada por la progresión que se veía de las niñas desde hace cuatro años para aquí. Se las ve con mucha ilusión y ganas y también sus posibilidades de hacer grandes cosas. Me decidí a echarles una mano y las cosas están saliendo bien", indica.



Ganar en Narón les permitiría auparse al liderato con dos jornadas por disputar para cerrar la competición. El primero ante el Ribadeo, tercer clasificado; y el segundo, ante el Salceda, a domicilio.



"Yo creo que si ganamos en Narón y nos ponemos líderes a falta de dos jornadas, será muy difícil que se nos escape", dice el técnico, que lamenta la falta de referentes en Vigo tanto en el fútbol sala masculino como femenino: "Parece mentira que los jugadores tengan que emigrar para buscarse la vida".



Este ascenso supondría un gran motivo de alegría para un club que ha pasado momentos difíciles este año: "Hemos perdido jugadores importantes y el equipo masculino ha tenido que descender, así que este ascenso sería un premio para todo el club".



El partido podrá seguirse en directo por internet en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=lljnCpSXk2A.