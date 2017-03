Laia Palau se retira de la alta competición tras el Eurobasket

La jugadora de baloncesto Laia Palau, medalla de plata en los JJOO de Río con la selección española y base del USK Praga, dirá adiós a la alta competición tras la fase final de la Euroliga, a mediados de abril en Ekaterinburgo, y el Eurobasket, que se disputará en verano en suelo checo.



"Me retiro del (USK) Praga y en Praga con la selección y con el club, con la intención de competir al máximo, como siempre", dijo ayer la jugadora en una entrevista con Efe en la capital checa, donde se disputará el campeonato europeo de selecciones.



"La selección, que forma parte de mi vida desde hace muchos años, es algo que me ha generado muchas dudas este año. Pero por parte de la federación, por parte del equipo técnico, por parte de mis compañeras, he recibido en todo momento llamadas para seguir", señaló la barcelonesa. "Lo más grande que me ha pasado en la vida es la plata de las Olimpiadas".