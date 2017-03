Djokovic liderará a Serbia en el duelo de la Davis ante una España sin Nadal

El número dos del mundo Novak Djokovic liderará el equipo de Serbia de Copa Davis, que recibirá en Belgrado a España, que no contará con la participación del balear Rafael Nadal. El duelo de cuartos de final de la competición se jugará sobre la pista dura del Aleksandar Nikolic Arena, entre el 7 y el 9 de abril próximo.



El conjunto balcánico, que en la primera ronda eliminó a Rusia, ha convocado para el enfrentamiento ante el conjunto español a Nenad Zimonjic, entrenador jugador, junto a Viktor Troicki y Dusan Lajovic.



Djokovic, líder del ranking mundial durante 223 semanas y que se dio de baja del Masters 1.000 de Miami, ocupa actualmente el segundo puesto por detrás de Andy Murray, mientras que Troicki figura en el puesto 38 y Lajovic, en el 85. En cuanto a la clasificación ATP de dobles, Zimonjic y Troicki se encuentran en los puestos 56 y 60, respectivamente.



España, que ganó su presencia en los cuartos de final tras eliminar a Croacia en Osijek, afrontará la cita mermado por las ausencias. La capitana Conchita Martínez ha configurado un cuarteto sin las dos principales bazas españolas.



Pablo Carreño, actual número 19 del mundo, liderará el equipo español junto con Albert Ramos, 24 del ranking. Además, habrá nueva pareja de dobles ya que Conchita Martínez no llamó a Feliciano López sino a Marcel Granollers, que formará dúo con Marc López, compañero con el que se proclamó 'maestro' de la modalidad en 2012, disputando además la final perdida de la Davis ante la República Checa. El barcelonés también llevaba desde 2013 sin jugar la Davis..



El vencedor del enfrentamiento entre Serbia y España jugará contra el ganador del duelo en el Kindarena de Rouen entre Francia y Gran Bretaña, que no contará con el número uno del mundo, Andy Murray.