Paso al frente del Arenteiro

El Arenteiro dio un paso más hacia el ascenso a la Tercera División al imponrese ayer a su rival directo, el Club Deportivo Estradense, por 1-0, con un gol en propia puerta de su defensa Mateo que Coke no fue capaz de evitar. El conjunto ourensano aventaja al conjunto estradense en cuatro puntos más la diferencia de goles particular a falta de ocho jornadas para que finalice la competición.



En la primera parte los defensores se impusieron a los delanteros. Ambos equipos se mostraron muy conservadores y con mucho miedo a perder el partido. El primer aviso los daban los hombres de Touriño en los primeros minutos de juego en un remate de Arnejo a pase de Vicente. Mientras que la mejor jugada de los locales fue una incursión en el minuto 36 de Sanginés por su banda. Su centro no llega por poco a rematarlo el delantero Vitti.



El partido seguía muy trabado y muy disputado por ambos equipos en esta primera parte, pero sin ocasiones de gol. La afición del conjunto ourensano animaba sin parar a su equipo sabiendo lo que se jugaba en el envite, ya que en caso de sumar los tres puntos iba a dar un paso importante hacia el ascenso. En los minutos finales de la primera parte el Estradense intentó adelantarse en el marcador con un disparo lejano de Vicente.



Emoción en la segunda



En la segunda parte, el Arenteiro le mete una marcha más al partido y los de Manel Vázquez pasan a dominar con claridad. En el minuto 55 centra Diego Chimpin y Martín no acierta a batir al portero Coke. Cinco minutos más tarde, una de las mejores ocasiones del partido para los ourensanos en un pase de la muerte de Alberto Blanco a Sanginés, pero Coke se muestra fenomenal en su intervención. El cuadro de Touriño trataba de sorprender con pases largos a los locales, pero sin crear un serio peligro para la portería de Israel. En el minuto 69 llega el gol ourensano: el defensa visitante Mateo se entretiene y en vez de sacar el balón de su portería marca el gol que le da los puntos al Arenteiro.