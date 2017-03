Alberto Abalde lanza al Joventut

El Divina Seguros Joventut ganó por 57-71 en la pista del Real Betis Energía Plus, un rival directo por la permanencia, que dio una imagen decepcionante, sobre todo en un segundo cuarto donde solo fue capaz de anotar 5 puntos, y al que los badaloneses superaron a base de intensidad y de triples (11 convertidos de 32).



El equipo catalán iguala ahora a 8 triunfos con el Real Betis Energía Plus, pero le gana el basketaverage particular porque sólo perdió por 6 puntos en la primera vuelta, y para su importante victoria en San Pablo fueron claves Albert Sàbat, con 22 puntos (5 de 10 triples) y 20 de valoración, y Alberto Abalde, con 20 puntos y 25 de valoración.



Todo cambió en el segundo cuarto, donde el descalabro del cuadro sevillano, perdido y sin dirección alguna, fue total. Estuvo más de seis minutos sin anotar y sólo logró 5 puntos en este parcial.



La "pájara" de los jugadores locales la aprovecharon a la perfección los verdinegros (15-25, m.15,5, tras un 0-12 de parcial). El Real Betis Energía Plus salió tímidamente de su letargo con una canasta de Nachbar -el único que mantuvo el tipo, 9 puntos en el primer tiempo- y un tiro libre del serbio Marelja (18-25, m.17), pero no fue más que un espejismo.