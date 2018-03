Los mejores momentos de los Oscars 2018

La gala de los Oscars 2018 pasará a la historia por ser rápida, reivindicativa en su justa medida y previsible. 'La forma del agua' se ha convertido en la gran triunfadora de la noche, tal y como se veía venir.



La cinta de Guillermo del Toro se ha llevado el Oscar a la mejor película, mejor dirección, mejor banda sonora y mejor diseño de producción. 'Dunkerque', el drama bélico de Christopher Nolan, ha sido la segunda cinta más premiada con tres estatuillas.



Aunque la ceremonia no ha estado marcada por las sorpresas, sí que nos ha dejado alguna que otra anécdota para el recuerdo. Estos son los mejores momentos de la gala de los Oscars 2018.



El show de Jennifer Lawrence en los Oscars



Las perlas de Jimmy Kimmel



La moto acuática de regalo

Jane Fonda subida a la moto acuática. AFP



El vestido de Rita Moreno

Rita moreno en la gala de los Oscars 2018. AFP

Los actores reparten golosinas en un cine de al lado

Jimmy Kimmel y varios actores reparten golosinas. AFP



Una emocionada Frances McDormand pone en pie a las mujeres

Guillermo del Toro y el error de la anterior edición

Jane Fonda y Helen Mirren, lección de estilo y elegancia

Jane fonda y Helen Mirren presentan el Oscar al mejor actor. AFP

