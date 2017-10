Ángela de la Cruz, Premio Nacional de Artes Plásticas

La artista Ángela de la Cruz ha sido galardonada hoy con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2017. El premio, concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, está dotado con 30.000 euros. El jurado le ha concedido por unanimidad este premio "por la intensidad de su obra, que explora la compleja relación entre el espacio ilusionista de la pintura y la presencia física de la escultura".

"La radicalidad de su trabajo y su manera de conceptualizar la pintura sin perder el indudable atractivo formal le ha servido para ganarse el respeto y un lugar destacado en el contexto nacional e internacional. Su obra siempre ha mirado hacia España, con referencias a la realidad cromática de Velázquez y Zurbarán, el apego a la realidad en la pintura de autores como Millares o Tàpies y la ironía de Buñuel, Valle Inclán, Picasso o Goya", ha añadido el jurado.

Ángela de la Cruz (1965, A Coruña) se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Santiago de Compostela y se trasladó a Londres, donde inició sus estudios en el Chelsea College of Art y más tarde en el Goldsmiths College y la Slade School of Art (University College, Londres). Ha sido la única artista española finalista del prestigioso Premio Turner (2010) por su exposición After en Camden Arts Center.

En 2004 con su obra 'Clutter with Wardrobes' ('Conglomerado de armarios') comenzó a incorporar a sus obras objetos y muebles, casi siempre encontrados o recuperados de la calle; sillas que prolongan sus patas como si fueran prótesis que imposibilitan cualquier tipo de equilibrio. En ese mismo período realizó su primera exposición individual en España, inaugurando el Espazo Anexo del MARCO de Vigo con Larger than Life (2004).

Un año más tarde sufrió una hemorragia cerebral, cuya recuperación supuso una larga estancia en el hospital. La primera obra que realiza después, 'Deflated' (2009-2011), un lienzo sin bastidor que cuelga de un tornillo como si de un abrigo se tratara, marcará un punto de evolución.

Es una de las artistas españolas más internacionales, trabaja con varias importantes galerías nacionales e internacionales, está presente en todos los manuales de referencia y catálogos sobre pintura de los últimos años, y mantiene además una intensa relación con España, habiendo presentado en 2015 exposiciones en espacios como La Panera de Lleida o la Fundación Luis Seoane de A Coruña.

El jurado ha estado presidido por el director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, Luis Lafuente, y como vicepresidenta ha actuado la subdirectora general de Promoción de las Bellas Artes, Begoña Torres, y ha estado compuesto por los siguientes vocales: David Barro, editor y comisario de exposiciones; Vanesa Cejud, investigadora y crítica de cultura visual contemporánea; Carolina Díaz, directora de la Fundación ARQ ART; Amparo López, productora cultural; Tania Pardo, responsable de exposiciones en la Casa Encendida y profesora asociada de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid y Alfonso de la Torre, teórico y crítico de arte.