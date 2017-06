'Dear Evan Hansen' triunfa en unos Tony muy repartidos

La obra "Dear Evan Hansen" fue la inesperada ganadora de la 71 edición de los premios Tony al hacerse con un total de seis galardones, entre ellos el de mejor musical, en una noche en la que las estatuillas quedaron muy repartidas.

"Dear Evan Hansen" consiguió hacerse, además, con el reconocimiento al mejor actor de un musical para Ben Platt, mejor actriz secundaria de un musical para Rachel Bay Jones, mejor libreto de un musical, de Steven Levenson, y mejor partitura original, de Benj Pasek y Justin Paul.

La producción, una historia que gira en torno al anhelo de un adolescente por ser aceptado en la escuela de secundaria a la que asiste, se estrenó inicialmente en Washington en julio de 2015 pero no llegó a Broadway hasta el pasado mes de diciembre, tras lo que recibió muy buenas críticas.

Al contrario que el año pasado, en el que el musical "Hamilton" se alzó con 11 de las 24 estatuillas que se reparten en la gala de los Tony, en esta edición los galardones estuvieron muy repartidos pese a las 12 nominaciones que acumulaba "Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812" y los 10 de "Hello, Dolly!".

El premio a la mejor obra de teatro de nueva producción fue para "Oslo", que versa sobre las conversaciones de paz entre Israel y Palestina de 1993, y que también fue reconocida por el mejor actor secundario de una obra, para Michael Aranov.

Por otra parte, "Hello, Dolly!" se hizo con el premio a la mejor reposición, una producción que se acabó llevando cuatro estatuillas de las diez a las que aspiraba.

Entre ellas, la de mejor actriz de un musical, que fue para la icónica Bette Midler, así como el galardón al mejor actor secundario en un musical, para Gavin Creel.

"Reposición es una palabra interesante. Significa que algo se fue y que volvió, pero 'Hello, Dolly!' nunca se fue. Está en el ADN de nuestra nación, es un clásico", dijo visiblemente emocionada Midler tras recibir su premio, el primer Tony que se le otorga por su actuación en sus más de 50 años de carrera profesional.

"Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812" fue premiada con sólo dos de los 12 galardones a los que había sido nominada: por el diseño del escenario y por su iluminación.

La actriz Cynthia Nixon, conocida por su papel en la serie televisiva "Sex in the City", fue premiada como la mejor actriz secundaria en una obra de teatro por su papel en "The Little Foxes", ocasión que aprovechó para lanzar un mensaje de desaprobación por la actual situación política de EEUU.

"Hay gente que se come el planeta y a otras personas, y otras que simplemente se quedan quietos y dejan que lo hagan. Siento amor, gratitud y respeto por toda la gente que en 2017 se está negando a quedarse parado viendo cómo lo hacen", dijo en referencia al gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

También destacó durante la gala de entrega de premios las actuaciones del presentador de este año, Kevin Spacey, que en su número de apertura del evento protagonizó una imitación en clave cómica de varias de las obras nominadas.

Al contrario que otros de los personajes que intervinieron en la gala, Spacey se mantuvo mayormente alejado de las críticas políticas hacia la actual administración de EEUU, aunque sí que bromeó sobre la elección de Trump como presidente cuando salió al escenario vestido del exmandatario Bill Clinton.

"Este año ya hemos tenido a varios ganadores por sorpresa...y no estoy hablado de los Premios Tony", dijo Spacey entre carcajadas de los asistentes.

Más incisivo en sus críticas hacia Trump, que suelen escucharse con frecuencia en los eventos culturales de EEUU, fue el cómico Stephen Colbert, que mencionó al presidente varias veces durante su breve discurso, destacando la posibilidad de que su mandato acabe antes de los 4 años que dicta la constitución.

Además estuvieron presentes en la gala personalidades como la mujer del exvicepresidente de EEUU Jill Biden, aplaudida con efusividad por el público, así como los actores Scarlett Johansson, Sally Field, Uma Thurman, Orlando Bloom, Ana Kendrik y Olivia Wilde y el músico John Legend.