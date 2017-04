Muere el filósofo Salvador Pániker a los 90 años

El filósofo, empresario e ingeniero Salvador Pániker ha fallecido este sábado a los 90 años de edad en Barcelona, su ciudad natal.



En un mensaje a sus allegados, su hijo, Agustí Pániker, ha comunicado la muerte de su padre que, según ha dicho: "Se fue tranquilo, en su casa y sin sufrimiento".



Pániker, hijo de un empresario indio y una mujer catalana, fue profesor de filosofía oriental en la Universidad de Barcelona y fundador y director de la editorial Kairós. Era, además, doctor en filosofía y en ingeniería.



Fue elegido diputado en las elecciones de 1977 por Unión de Centro Democrático pero renunció poco después a su escaño.



El cuerpo de profesor será incinerado en el cementerio barcelonés de Montjuïc, y su familia no ha previsto velatorio del cuerpo ni tampoco ceremonia de despedida que sea pública, según las citadas fuentes.



Pániker creó el concepto filosófico de 'retroprogresión' y fue presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, una cuestión al la que dedicó numerosas reflexiones.



Su libro 'Conversaciones en Madrid y en Cataluña' se convirtió en un clásico del género de la entrevista, y además escribió 'La dificultad de ser español', 'Aproximación al origen' y 'Primer testamento'.



También fue autor de 'Segunda memoria', 'Filosofía y mística', 'Cuaderno amarillo', 'Variaciones 95', 'Diario de otoño' y 'Diario del anciano averiado'.



El funeral tendrá lugar el próximo lunes día 3 de abril en el nonasterio de Pedralbes de Barcelona.



Tras conocer la noticia, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha publicado un mensaje en Twitter en el que da sus condolencias a la familia del filósofo.





Mi pésame a los familiares y amigos de Salvador Pániker, fundador de la editorial Kairós,tan influyente en España.@culturagob „ Iñigo Méndez de Vigo (@IMendezdeVigo) 1 de abril de 2017

Avui hem perdut un home savi, d'aquells que mesuren la saviesa i la maduresa d'un país. Salvador Paniker DEP. „ Carles Puigdemont (@KRLS) 1 de abril de 2017

'Adiós a casi todo', su última obra

