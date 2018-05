Día de fiesta en las bodas sacerdotales

El clero diocesano vivió ayer la fiesta anual de las bodas de diamante, oro y plata sacerdotales. Una jornada de encuentro y de reencuentro para muchos, que invita a recordar los años de infancia y juventud transcurridos entre las paredes del Seminario Menor San Pelayo de Tui. Trece son los sacerdotes protagonistas de la efemérides de este año. El tiempo no ha pasado en balde y más de una espalda está cansada, pero la alegría de esta convivencia aviva el ánimo.

El clero diocesano de Tui-Vigo vivió ayer su fiesta anual, anticipándose al día de su patrón, San Juan de Ávila, con la celebración de las bodas sacerdotales de diamante (60 años de sacerdocio), oro (50 años) y plata (25 años) en la iglesia de San Francisco de Tui. Fue una jornada de encuentro entre compañeros que compartieron el recuerdo imborrable de los años de estudio en el Seminario Menor San Pelayo de Tui. Emoción al saludarse, después del tiempo transcurrido dedicado a su vocación, que deja huella.

El obispo de la diócesis de Tui-Vigo, monseñor Luis Quinteiro Fiuza, trasladó palabras del papa dirigidas a ellos en especial. Instó a la necesidad de dar sentido alegre a la vida, con humor y simpatía. Invitó a innovar en comunidad, no solos. Les recordó que en la Eucaristía encontrarán siempre la fuerza para el combate contra el diablo, el mal. Monseñor Quinteiro presidió la concelebración, además de la consagración del Seminario al Sagrado Corazón de Jesús y rezo a la Virgen en uno de los claustros. Cuando estaba finalizando, tuvo una indisposición que le hizo caer al suelo. Una vez repuesto se sumó al programa previsto. "Me he torcido un tobillo" , explicó.

Homenajeados

Los protagonistas del día fueron los trece sacerdotes que festejaron las bodas sacerdotales. Las de diamante fueron seis: Guillermo Areán Pereira, profesor de religión en los centros educativos Cluny y Alba, antes de ser misionero en Perú y, actualmente, párroco de San Martín de Coia; Jaime Gayo Feijanes, coadjutor de Oia y de Coia, capellán castrense y párroco de O Viso; Teodomiro González Ozores que ejerció en Parada de Achas, Oroso y Ameixeira; Isaac Penela Carbajales que ejerció en varias parroquias, para dedicar 50 años a A Guarda y O Rosal; Manuel Riveiro Núñez, vicario en O Sagrado Corazón de Jesús, párroco de San Ignacio de Teis y profesor en el IES de A Guía, consiliario y desde hace 40 años dedicado a Porriño; Juan Pérez Rivas que desde hace 50 años está al cargo de San Salvador de Corujo.

Celebraron las bodas de oro Juan Andión Marán, Delegado de Catequesis que fue también, Vicario Episcopal para el Sínodo Diocesano; Alberto Cuevas Fernández, párroco de la Soledad de Vigo y desde hace 40 años al cargo de la Delegación de Medios de Comunicación de la diócesis y Vicario Episcopal para el Sínodo Diocesano; Arturo Martínez Martínez es desde hace unos 30 años párroco de San Miguel de Tabagón; Manuel de Santiago González fue párroco de A Guía de Randufe y Malvas, hasta volver a su Goián natal.

Celebraron las bodas de plata: Juan Diz Miguélez, rector del Seminario Mayor que fue Delegado de Vocaciones, entre otros destinos; José Manuel Lence García es párroco de San Pedro de A Ramallosa y Parada de Miñor; y Francisco Javier Alonso González que es párroco de San Antonio de A Florida.

Concierto de David Russell

El salón de actos del Seminario Menor pocas veces en su historia ha acogido a un concertista de prestigio internacional como David Russell, premio Grammy. Se presentó en el escenario con su guitarra para dedicar su actuación a todos, "en especial a mi tío", dijo refiriéndose a don Manuel Riveiro, tío de su esposa. Interpretó magistralmente varias piezas clásicas de compositores como Granados, Albéniz y Tárrega.