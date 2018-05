La tesorera de Mos avisa que el Concello debe pagar en 2019 un millón de euros del pasado año

Alberto Alonso saluda al nuevo edil, Pablo Castro Represas, que se presentó por GañaMos y será no adscrito. // A. Hernández

Un informe de la tesorera municipal de Mos que ayer fue puesto en conocimiento del Pleno, advierte que el Concello debe hacer frente con el presupuesto de 2019 a más de un millón de euros que no se pagaron en 2017.

Además, la tesorera municipal informó de que el Concello de Mos está retrasando el periodo de pago de facturas situando el periodo medio de pago en 77 días "superior al plazo máximo de pago legalmente establecido, de conformidad con la normativa de morosidad".

En su informe se dice claramente que el Concello "no cumple con el periodo medio de pago legalmente previsto".

Estos informes provocaron las críticas de la oposición a la gestión del gobierno, sobre todo de GañaMos y BNG.

GañaMos recordó que el mes pasado "la Tesorera alertaba de que el Ayuntamiento sería incapaz de pagar las nóminas si no se modificaba la gestión económica" e indicó que ahora avisa de "un millón de euros sin pagar de 2017, además de casi otro millón que se pagó fuera de plazo mediante expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito para que no cortasen la luz, agua o teléfono al Ayuntamiento, y no es una exageración nuestra, así de explícito figura en el informe de la Tesorera sobre la Liquidación del año 2017. Además de ese millón de euros con el que ya nacerá lastrado el Presupuesto del 2019 tendremos que añadirle todas las facturas que queden sin pagar del 2018".

El BNG, por su parte, incide que en la liquidación del presupuesto de 2017 aparece con claridad que el Concello debe a 31 de diciembre 10.813.600 euros, sumando los créditos bancarios ( 8.197.000 euros), las facturas reconocidas (2.209.700 euros) y las facturas sin reconocer ( 406.900 euros). "Son cantidades que nos parecen astronómicas para un ayuntamiento como el nuestro", asegura Anxo Aldea Moscoso.

En el pleno de ayer tomó posesión el nuevo concejal, Pablo Castro Represas, que se presentó por GañaMos y que solicitó por escrito ser incluido en la Corporación como concejal no adscrito. La sesión fue presidida por el alcalde accidental, Alberto Alonso, ante la ausencia de Nidia Arévalo.