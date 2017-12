El tudense Gustavo Rodríguez, a por el mundial de Kona 2019

Participar en el Campeonato del Mundo Ironman de Kona, en Hawai, que se celebrará en 2019. Para ello, no hay tiempo que perder, y el atleta ha estado veinte días concentrado en Sierra Nevada, con el resto de integrantes del Centro Gallego de Tecnificación Deportiva, entrenando a más de 2.000 metros de altitud e intentando mejorar su talón de Aquiles, la natación.

"Hasta ahora estaba centrado en carreras nacionales, este es el primer año que me he planteado participar en el mundial pero es una apuesta económica muy importante", comenta Gustavo, que, además de los entrenamientos, dedica sus esfuerzos a buscar patrocinios con los que poder financiar este sueño. "Para completar una temporada se requieren cerca de 40.000 euros y teniendo en cuenta que me estoy preparando para el campeonato de 2019 el presupuesto asciende a 70.000 u 80.000 euros", explica.

Mientras tanto, aunque sin olvidar las barreras económicas, Gustavo se centra en poner a punto sus condiciones físicas. Durante las últimas semanas ha permanecido en Sierra Nevada, absorto en el trabajo de agua. "Estoy llegando a los 30.000 metros semanales en natación para intentar conseguir ese puntito extra", cuenta. Además, también confiesa que, aunque la bicicleta es lo que mejor se le da, disfruta mucho de las tres disciplinas que integran el triatlón.

Después de la concentración en Sierra Nevada ha vuelto a Tui, donde su agenda de entrenamientos es muy estricta. De lunes a viernes toca alternar la natación con la carrera o el ciclismo, mientras que los fines de semana los dedica a coleccionar kilómetros en bicicleta.

Esta preparación la compagina con su trabajo en una plataforma online de entrenamientos que ha diseñado "para cuando llegue el momento en el que tenga que dejar la competición". Con ella instruye a una decena de personas, "con entrenamientos cien por cien personalizados", explica el triatleta de Tui.

Toda actividad física es poca para un aspirante a ser el mejor "ironman" del mundo. Sus próximas metas serán las diferentes pruebas del circuito Ironman, sin dejar de lado el calendario nacional. Malasia y Gales son sus objetivos en 2018 para poder llegar a Kona en 2019 y recorrer los 3.86 Km de natación, 180 Km de ciclismo y 42.2 Km de maratón que integran la prueba más exigente del triatlón. Para ello pocas cosas deja en manos de la suerte, Gustavo prefiere confiar en "la continuidad".