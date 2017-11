Voluntarios del Camino

La Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago organizó una jornada para pintar las flechas y recoger basura en el tramo de Tui a Porriño. Además aprovecharon para reivindicar la ruta alternativa, también oficial, por la senda del Louro para evitar el paso de peregrinos por el polígono de As Gándaras.

Una veintena de personas se encargaron ayer de pintar, repintar y limpiar la ruta del Camino Portugués de Santiago en su tramo de Tui a Porriño. La climatología, el paso del tiempo y también el ser humano son los causantes de que cada cierto tiempo este grupo de voluntarios se reúna para llevar a cabo estas tareas de mantenimiento. En el caso de este trecho, la última vez que lo hicieron hace ya más de tres años por lo que los propios peregrinos agradecerán el trabajo.

La actividad está organizada por la Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago y en ella participan socios y otras personas que colaboran desinteresadamente. Así, en Porriño, se reunían a primera hora de la mañana gente llegada de diferentes puntos de Galicia e incluso de Portugal y también Madrid, no solo para llevar a cabo labores de pintado y limpieza sino que, "aprovechando la ocasión nos unimos y caminamos juntos para reivindicar la senda alternativa desde Orbenlle hasta el albergue de Porriño por la ribera del río Louro", explica Ramón González, directivo de dicha asociación.

La marcha fue a modo de concentración y se celebró para conmemorar "lo que ya hicimos hace unos años, nosotros no queremos obligar a que se siga por esta senda, informamos al peregrino y que él escoja libremente, pero lo que no es de recibo es que, por intereses particulares, se borre o se confunda con nuevas señalizaciones desviando al caminante por la ruta antigua". González se refiere al tramo que atraviesa el polígono industrial, "un peligro evidente", y es que en 2013, luego de las reclamaciones de diferentes asociaciones defensoras del Camino, se inauguraba esa senda alternativa, hasta la que entonces era la oficial y que discurría por la recta del polígono de As Gándaras, garantizando ya no solo un mejor paisaje sino la propia seguridad del peregrino. En este sentido, González recuerda que "la retirada del Camino de las carreteras generales es una de nuestras mayores demandas, y en aquellos lugares en donde se hace más difícil, reivindicamos que se acondicione con pasos de peatones y aceras, con el objetivo de evitar atropellos y otros accidentes". Recuerda que "desde los años 80 han muerto más de un centenar de peregrinos en el Camino".

Las labores de repintado las realizan con una pintura ecológica no contaminante en las zonas rurales, mientras que en las partes más urbanas del Camino optan por colocar un adhesivo. Por lo que respecta a los residuos recogidos estos van desde plásticos, cajetillas de tabaco, botellas, papeles, latas? "que llenan bolsas y bolsas", por lo que en este aspecto lanzan también un mensaje de concienciación. "Sabemos que son muchos, pues se prevé cerrar el año con la llegada de 300.000 peregrinos a Santiago, y con que solo unos pocos tiren basura es suficiente para que se acumule porquería y genere una mala imagen".

Los 50 kilómetros que suelen hacer en una jornada habitual en la de ayer se quedaron reducidos a los 18 que unen Tui y Porriño. Divididos en cuatro grupos repintaron y recogieron basura desde Tui hasta el cruce de Orbenlle; una vez allí, la otra mitad del tramo lo realizaron todos juntos, portando unsa pancarta y banderas. Una vez en la villa del Louro, remataron la jornada con una gran comida de confraternidad.