Ruta a pie en Arbo para ayudar a los nevenses que perdieron sus casas

El colectivo Máis Monte y la Asociación Cultural Barca do Loimil organiza una "andaina" solidaria este domingo, 19 de noviembre, para ayudar a los vecinos de As Neves que perdieron sus viviendas en los incendios de octubre. Para participar no es necesario inscribirse solo estar puntual a las 9.30 horas en la plaza del Concello de Arbo. Habrá dos recorridos, uno de 15 kilómetros y otro de 2 kilómetros. La cuota fijada es de 5 euros por participante más la voluntad. Más información: 625488147.