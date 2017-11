El alcalde de Tui expulsa del pleno a Capón y el resto de la oposición abandona la sala

El Pleno Extraordinario que se celebró en el día de ayer en el Concello de Tui comenzó con los 17 miembros de la corporación tudense y finalizó con los 9 ediles que componen el gobierno local, después de que el alcalde, Carlos Vázquez Padín, expulsara de la sala a Miguel Ángel Capón Rey, miembro de Alternativa Tudense, AtT. La decisión del regidor local fue rebatida por el resto de concejales de la oposición, los cuales abandonaron motu proprio el salón de plenos.

Las diferencias entre oposición y gobierno comenzaron al inicio de la sesión, cuando Capón Rey preguntaba a Vázquez Padín "la razón por la cual se celebran los plenos a las 12.00 horas, en horario laboral". A esto el alcalde contestó que "las sesiones extraordinarias van a ser así, me inspiré en el alcalde de Salceda; no hay que pagar horas extra en el Concello y es horario de máxima audiencia en la radio".

Los argumentos de Padín no fueron del agrado de la oposición y el socialista Enrique Cabaleiro reprochó a este que "usted convocó este pleno para que los vecinos no pudieran asistir, además de ser una tropelía para los compañeros que trabajan y deben ausentarse de su puesto" y lo acusó de "falsa de transparencia".

A partir de ahí comenzaron las llamadas de atención del alcalde a Capón Rey, en una de las ocasiones por llamar el de AtT "dictador" al de C21, a Laureano Alonso (Son de Tui) y a Yolanda Rodríguez (PSOE). Esta última fue la primera en advertir al regidor con que "podemos irnos todos", como sucedería más tarde.

"Concelleira tránsfuga"

Otro hecho que provocó enfrentamientos fue la votación del punto dos de la orden del día, correspondiente a las Comisiones Informativas, al discrepar Laureano Alonso y María Jesús da Silva, edil de Urbanismo, en el voto del grupo mixto. Da Silva afirmaba que continuaba formando parte del grupo mixto porque "de momento no hay ningún procedimiento legal que demuestre lo contrario", mientras que Alonso la señalaba como "concelleira tránsfuga".

Los ediles continuaron hablando sobre la expulsión de Da Silva de Alternativa Popular de Tui, ApTui, y la afectada señaló al representante de Son de Tui como el "el único beneficiario de esta situación", además de acusarlo de "haber dilatado la repartición de las comisiones a pesar de mi insistencia" . Laureano Alonso lo negó y argumentó que "Son de Tui sabía que Da Silva iba a ser expulsada, por lo que el reparto de las comisiones debería ser con alguien que representara a ApTui".

Da Silva tomó de nuevo la palabra y puso en duda la existencia de ApTui explicando que "los miembros de ApTui están afiliados al PP", algo que según la edil supondría la suspensión del partido. Esto fue defendido por el Padín y Cabaleiro acusó al gobierno local por "meterse en el proceso de legalidad de la expulsión de una edil de ApTui sin estar legitimados para ello".

Después de esto llegó el tercer aviso de Vázquez Padín a Capón Rey, por lo que el regidor local indicó al concejal que debía abandonar la sala pero el de Alternativa Tudense contestó que "hasta que no venga la fuerza pública no me voy". Minutos más tarde aparecieron dos agentes de la Policía Local y Capón Rey, junto a los miembros de BNG, Son de Tui, PSOE y Alternativa Tudense abandonaron la sesión plenaria, seguidos de gran parte del público presente.

El pleno continuó y fueron aprobados los ocho puntos de la orden del día, de entre los que se encontraban las dedicaciones de los miembros del gobierno.

Sobre estas dedicaciones Vázquez Padín solicitó las disculpas de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, por haber dicho que "iba a estar muy atenta al reparto", al mismo tiempo que aclaró que "voy a cobrar lo mismo que el anterior alcalde; el cobraba un poco más que yo por ser funcionario público".

Finalmente, antes de dar por levantada la sesión el alcalde lamentó "la actitud infantil de los grupos de la oposición" y calificó su abandono como "una pataleta irresponsable por haber perdido el poder".