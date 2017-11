Cincuenta locales de Salceda empapelan sus escaparates en defensa del pequeño comercio

Los escaparates de los comercios de Salceda de Caselas amanecieron ayer cubiertos por papeles de periódicos y carteles que dicen "Gustaríache ver o teu pobo así?", una iniciativa con la que los comerciantes pretenden concienciar a vecinos y vecinas sobre la importancia de los pequeños negocios, además de intentar fomentar la compra en el comercio local. Dicha campaña ha sido puesta en marcha por la Asociación de Comerciantes de Salceda (Acisa) y se llevará a cabo durante toda esta semana, de manera que desde el colectivo prevén que "un mínimo de 50 locales" participen en el proyecto.

"Sabemos que en enero van a cerrar unos cuantos negocios por lo que queremos hacer reflexionar a los vecinos sobre cómo sería pasar por las calles de Salceda si todos los comercios estuvieran cerrados" aclara Elisa Rodríguez, vocal de Acisa, que explica que "la idea se nos ocurrió en una de las reuniones de la directiva".

Guillermo Ferreira, propietario de dos comercios de ropa en el municipio, asegura que "no hay manera de competir con las grandes empresas; el pequeño comercio no puede afrontar todos los gastos que se nos vienen encima, como la Seguridad Social o la cuota de autónomo, por lo que cualquier ayuda o proyecto como este que ayude a visibilizar el comercio de proximidad es bienvenido". "La temporada fue muy mala y ahora estamos con descuentos del 30% para poder vender algo. La primera opción de la gente es ir a Vigo y si allí no encuentran lo que quieren luego lo intentan aquí", se lamenta Guillermo.

Otra trabajadora autónoma califica como "frustrante" la supervivencia como regente de una perfumería. Coincide con Guillermo en que "los últimos tiempos han sido difíciles" y asegura que "nos lo curramos mucho, día a día nos tenemos que esforzar el doble y la recompensa nunca llega".

Floristerías, jugueterías, parafarmacias, peluquerías o tintorerías se han unido para hacer llegar a los salcedenses la pregunta "Gustaríache ver o teu pobo así?". Nuria, una vecina, considera que la campaña tiene "un gran impacto visual" y reconoce que no le gustaría que el pequeño comercio de su localidad tuviera que cerrar.

La campaña, que comenzó en el día de ayer, mantendrá los escaparates de los comercios de Salceda cubiertos por hojas de periódicos hasta el próximo sábado 18 de noviembre, simulando el cierre de muchos de ellos y con el objetivo de evitar que "las grandes áreas comerciales e Internet se lleven por delante nuestros negocios", explica Elisa Rodríguez.

Marcos Besada, alcalde de Salceda, apoya dicha iniciativa y recuerda que "debemos proteger el comercio local porque crea puestos de trabajo y posibilita que el dinero se quede en el municipio, en lugar de llenar los bolsillos de las grandes multinacionales".

La campaña de Navidad está a la vuelta de la esquina y los comerciantes de Salceda no quieren dejar pasar la oportunidad de recordarles a sus vecinos y vecinas que comprando en los establecimientos del municipio "nos beneficiamos todos", y para ello han recurrido a esta iniciativa con un gran impacto visual.