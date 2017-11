Entran en garajes de Porriño y causan daños en siete vehículos

La Guardia Civil investiga los daños causados en vehículos estacionados en varios garajes de edificios del casco urbano de Porriño. Al parecer, "una o varias personas desconocidas", según informan desde la Policía Local, habrían entrado, la pasada madrugada, en distintos garajes de las calles Pinar, Donantes de Sangre y de la Avenida de Galicia causando daño en siete coches. Además, otras fuentes apuntan a robos de dinero en metálico y de objetos de valor.

"Tanto las inspecciones oculares como la recogida de denuncias y su posterior investigación la realiza la Guardia Civil del puesto de Porriño", explican desde la Jefatura de la Policía Local, la cual, tras los hechos acontecidos, ha emitido una serie de recomendaciones a la ciudadanía como son extremar el control de acceso para evitar la entrada o presencia en los inmuebles de vehículos no identificados o personas no autorizadas o, tras cerrar el vehículo, asegurarse que desde fuera no se ven bolsos, maletas, llaves, mandos del garaje u otros objetos de valor.