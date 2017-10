El Concello niega informes sobre el campo de golf a los vecinos y caldea el ambiente

La tensión crece en Baredo tras negar el Concello a los vecinos el acceso a los tres informes sectoriales recibidos acerca del campo de golf. La Consellería de Medio Ambiente ha enviado al Ayuntamiento dos evaluaciones y la de Sanidade una. Un grupo de vecinos acudió ayer al consistorio para conocer el contenido de dichos documentos, según aseguraron ayer, durante una reunión previamente acordada con el alcalde, Ángel Rodal, y el concejal de Urbanismo, José Ángel Bahamonde. Pero ambos acudieron al encuentro con las manos vacías, dado que, según explicó el regidor, "la normativa impide el acceso a información que no es pública a quien no esté personado en el expediente". Así que los representantes vecinales ni siquiera pudieron ver los citados pronunciamientos de la Xunta sobre el complejo deportivo de As Costeiras y se marcharon indignados por lo que consideran un "atropello más" a la participación en el proceso.

Ocho ciudadanos y tres colectivos -la plataforma ecologista SOS Groba, el Instituto de Estudos Miñoráns y Salvemos Monteferro- han solicitado figurar como interesados en la tramitación, pero ayer mismo algunos de ellos recibían cartas que denegaban su petición por no ser propietarios de terrenos. Según alega el Ayuntamiento solo la comunidad de montes de la parroquia podría personarse. Por el momento no lo ha hecho, indican los vecinos, pero la entidad celebra este domingo elecciones para renovar la directiva que ha dimitido, de la que el edil de Urbanismo es tesorero. La junta rectora de la entidad cambiará y todo apunta a que una de sus primeras acciones será reclamar su participación en la tramitación del proyecto como afectada.

Los asistentes a la reunión de ayer en el Concello convocan una asamblea vecinal este sábado a las 18.00 en el centro cultural de Baredo para informar sobre lo ocurrido, que consideran "grave". "Negarnos los informes es otra traba más. Ya obstaculizaron la presentación de alegaciones en el anterior plazo, prohibiendo el registro colectivo de recursos de forma irregular, y ahora nos impiden conocer las evaluaciones de Medio Ambiente y Sanidade", criticaba ayer Cristina Giráldez, una de las portavoces vecinales. "Lo curioso -señaló- es que ahora, en este nuevo plazo sí permiten presentarlas de forma conjunta. Hoy mismo [por ayer] registramos 38 a la vez. La normativa es para cumplirla siempre, no cuando lo decidan los gobernantes", se quejaba.

Por su parte, el regidor recordó que el proyecto se encuentra en una fase de tramitación "inicial", de alegaciones que "se enviarán al equipo redactor para que las evalúe, al igual que los informes que van llegando, tal y como ocurrió con el PXOM y con el Pepchab, por ejemplo". Pidió calma y advirtió de que "nos estamos adelantando al propio proceso administrativo".