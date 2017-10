Arbo convoca ayudas de 500 euros para diez universitarios del municipio

El Concello de Arbo, en colaboración con la Fundación Segundo Gil Dávila, convoca diez ayudas de estudios de 500 euros cada una.

Estas becas están dirigidas a jóvenes que realicen estudios universitarios en este curso 2017/2018. Los interesados deben cumplir algunos requisitos como estar empadronado en el Concello de Arbo desde hace al menos un año; no estar en posesión o no reunir los requisitos legales para la obtención de un título del mismo o superior nivel al correspondiente al de los estudios para los que se solicita la beca; no estar pendiente únicamente de la acreditación de un determinado nivel de conocimientos de un idioma extranjero para obtener el título.

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 30 de octubre.