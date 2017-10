Ponteareas cambiará sus parquímetros y ampliará las calles con zona azul

Un cartel indica que el parquímetro de la avenida Constitución no funciona. // A. Hernández

Los cuatro parquímetros de Ponteareas que regulan el estacionamiento en las calles de zona azul serán sustituidos próximamente por el Concello de Ponteareas. El gobierno utilizará parte de la financiación que le corresponde del Plan Concellos de la Diputación de Pontevedra para remplazar las actuales máquinas expendedoras de ticket por otras más modernas.

La concejal de Tráfico e Seguridade Cidadá, Vanesa Fernández, explica que "no se va a gastar más dinero en arreglarlas, las pantallas de las actuales no son visibles con el sol por eso se remplazarán por otras más modernas". Respecto a cuándo se ejecutará esta mejora, la edil aclara que están pendientes de la Diputación pero "no tardará mucho".

Actualmente existen cuatro terminales en el centro urbano y ninguno de ellos funciona. Están instalados en las calles Morales Hidalgo, Fernández de la Vega, avenida Constitución y en Praza Bugallal. Tres de ellos tienen un cartel que indica que están fuera de servicio. La única que aún imprime un ticket es la de la calle Fernández de la Vega pero no está en hora e imprime tickets que solo autorizan estacionar 30 minutos en lugar de hora y media.

Aunque todavía no se conoce el diseño y el modo de empleo de las nuevas máquinas, el gobierno ponteareano tiene claro que estacionar en la zona azul seguirá siendo gratuito en Ponteareas. La zona azul se aplica actualmente de lunes a sábado, de 9.00 a 14.00 horas. Las sanciones económicas por incumplir las normas de la zona azul oscilan entre los 20 y los 45 euros.

La responsable del tráfico en el centro de la localidad también adelanta la intención del gobierno de ampliar el número de calles reguladas por zona azul "para que haya rotación de vehículos también en otros puntos del casco urbano" explica la edil, quien avanza que la previsión es extenderla hacia la calle Ciclista Emilio Rodríguez.

Aparcamiento

Vanesa Fernández reconoce que el aparcamiento es una de las carencias de Ponteareas que obligan al gobierno a negociar cesiones de terreno con propietarios de parcelas en el centro urbano para ofrecerlas como parking. "El último que hemos habilitado está ubicado en la avenida Castelao" recuerda Fernández, quien explica que "tenemos que recurrir a estos espacios porque el Concello de Ponteareas no tiene suelo municipal. En todos los años que se construyó en Ponteareas no se dejó espacio para el Concello y esa carencia la sufrimos ahora" declara.

Actualmente, el Concello tiene parcelas cedidas como aparcamiento en Santa Ana, Rosalía de Castro, avenida Castelao, Paseo Matutino, Ponteareas Ciudad y Amado Garra.