Dos posturas irreconciliables

Han sido varios los intentos de de diálogo, pero las posturas son irreconciliables. El último se produjo en días recientes. Representantes de ambas partes han mantenido reuniones para tratar de acordar un plan de explotación satisfactorio para todos. La patrona aseguraba ayer que hubo un principio de acuerdo y mostraba un documento escrito a mano y firmado por tres armadores, dos percebeiros a pie y por ella misma la noche del miércoles, apenas unas horas antes de que sus opositores presentasen la moción de censura en la Cofradía. Según el texto, Susana González se comprometía "a solicitar á Consellería do Mar un plan de explotación único y en conjunto como hasta ahora, se se chega a un acordo entre as partes".

Del otro lado, niegan que existiese un acercamiento e insisten en que la presidenta del pósito no cedía en su posición, por eso precipitaron la censura que ayer se encontró González sobre la mesa para su "sorpresa". "Non hai nada máis que facer. Esta xente pensa que por ser maioría tén a razón para facer o que lle dá a gana, así que deséxolle toda a sorte do mundo a quen lle toque ocupar o posto", señaló.

A su sucesor lo advierte de las "mentiras" y "presións" del bando ganador. "Agora din que van marchar vender a Vigo porque eu obrigo a que o percebe se venda en Baiona, pero eu levo tres anos e o percebe véndese en Baiona desde hai moitos máis. Manipulan e coaccionan a xente para que os apoie e non hai forma de loitar contra iso", añade.