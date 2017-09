Festival folclórico de Anaquiños con grupos de A Coruña y Portugal

El grupo Anaquiños de Chapela celebra hoy a partir de las 19.30 horas en el Multiusos de Piñeiral do Crego su festival folclórico anual. Participarán el grupo tradicional Dorna de Oleiros (A Coruña), la academia de Danças e Cantares do Norte de Portugal de Foz do Douro (Portugal) y las distintas secciones de baile -infantil y senior- con su correspondiente grupo de gaitas, y el grupo de pandeireteiras de Anaquiños. La entrada es libre hasta completar el aforo. Por otra parte, Anaquiños indica que sus actividades para el nuevo curso -baile tradicional, gaita, percusión, pandereta y encaje de bolillos- se realizarán en el Multiusos y en el colegio Igrexa, los miércoles y viernes.