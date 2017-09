El gobierno local dice que AER trata de "politizar la cultura" con su propuesta

La propuesta del grupo de la oposición AER de crear un Consello Municipal da Cultura se topa con el rechazo contundente del gobierno local del PP, que acusa a la formación asamblearia de querer "politizar la cultura con la endeble excusa de que sea participativa".

AER planteó en el último pleno esta petición, bajo el argumento de que la creación de dicho Consello fue recogida en el documento inicial del "Plan para a cultura de Redondela" por el anterior concejal del área, Xabier Alonso, quien dimitió por motivos profesionales.

En la sesión plenaria, el gobierno local "sorprendió" a AER "ya que directamente dan carpetazo a la creación del susodicho Consello Municipal da Cultura". El grupo de la oposición dice que el PP alegó que "por las dinámicas observadas actualmente no lo veían necesario y que no era precisa 'custodia política' de las diversas entidades que trabajan en el campo de la cultura". AER ha aclarado en una nota de prensa que el objetivo del Consello propuesto "no es la gobernanza política de las actividades gestionadas por las entidades culturales, sino que representantes del campo cultural puedan participar, aportar y buscar sinergias en la política cultural de la administración local de Redondela". Añade AER que "sería un foro consultivo debidamente regulado" así como un "punto de encuentro de participación vecinal específico para la cultura".

Por parte del gobierno de Javier Bas, el rechazo es inmediato. "La agrupación (en referencia a AER) lleva desde su inicio, apolítico como ellos definen, intentando imponer sus pretensiones programáticas electorales, olvidando que, aunque en minoría, existe un gobierno municipal que toma sus propias decisiones y asume responsabilidades".

En su nota de prensa, el Concello indica que la propuesta "supone tratar de modificar dinámicas que llevan funcionando de manera autónoma, libre y normalizada desde hace décadas". Añade que "la cultura de Redondela no necesita guías espirituales ni políticos en comité que decidan y reglamenten su funcionamiento". Considera el gobierno municipal que la propuesta de AER generaría "enfrentamiento entre los colectivos y pérdida de calidad".