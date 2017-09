El BNG se queda fuera del Concello de Oia por diferencias con su único edil

El BNG dejará de estar representado en la corporación de Oia en el próximo pleno. Por diferencias con su único edil, Xan Lois Vila, la formación nacionalista ha solicitado oficialmente al Concello que deje de representarlo.

El concejal rechazó ayer pronunciarse al respecto sobre la decisión del Bloque. Sí lo hizo el responsable comarcal de la fuerza frentista en el Baixo Miño, Laureano Muíños Lago, quien aseguró que el edil había dejado de mantener contacto con las personas que forman parte de la organización.

Muíños indicó que Vila, que encabezó la lista nacionalista como independiente en 2015, había manifestado hace unos meses su intención de dejar el BNG y continuar como concejal no adscrito, aunque no llegó a formalizar la baja. "Despois de solicitarlle que renunciase e comprobar que non estaba disposto a traballar conxuntamente cos compañeiros, tomamos a decisión porque entendemos que o traballo político nas institucións é conxunto", argumentó.