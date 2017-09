El BNG escuchará al tejido asociativo porriñés al creer que el Concello no les atiende bien

El Consello Local del BNG de Porriño acordó iniciar una ronda de actos en las distintas parroquias del Concello do Porriño con la finalidad de escuchar al tejido asociativo de las parroquias que desarrollan su actividad en los sectores de la cultura, traídas de agua, deporte, montes y de servicios vecinales en general.

"Consideramos desde el BNG que el gobierno actual está desatendiendo y no está valorando en su justa medida la labor que desarrollan las distintas directivas de los colectivos vecinales", afirman en una nota de prensa. "No es suficiente en el campo cultural y deportivo contar con una partida presupuestaria, en los presupuestos prorrogados del 2012, para firmar los distintos convenios culturales o deportivos, sino que estos convenios deben firmarse en el primer trimestre del año y no en el tercero o cuarto como acontece en los últimos años", indican. Además aseguran que también en este campo el gobierno "debe adecuar las partidas presupuestarias a la realidad actual de cada entidad y no actuar en función de la demanda individual sin aplicar criterios de equidad en el reparto de los fondos públicos", indican.