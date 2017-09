Los colectivos de Gondomar se quejan del retraso en las ayudas municipales

Quedan poco más de tres meses para que finalice el año y el Concello de Gondomar todavía no ha ofertado las subvenciones a colectivos socioculturales de este año. La Coordinadora de Entidades Veciñais exige al alcalde a través de un escrito que las convoque.

"O lóxico sería que cada entidade soubera, xa desde primeiros de ano, se vai contar ou non con axudas. Non sabelo implica que deixen de realizar actividades por falta de orzamento co conseguinte problema á hora de acceder ás subvencións e de xustificalas, xa que se ten que facer con facturas de gastos realizados", señala.