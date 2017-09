Un contraanálisis del Concello descarta contaminación en Area Fofa pero seguirá cerrada al baño

Continúa el enfrentamiento entre Xunta y Concello por los episodios de contaminación de las playas. El gobierno de Nigrán aseguró ayer que la calidad del agua Area Fofa es "excelente" según un contraanálisis encargado a la concesionaria del saneamiento y el abastecimiento municipales, Aqualia, y acusó a la Xunta de "falsear" los datos. De "muy grave" calificó la recriminación el Ejecutivo gallego, que destacó la "contrastada validez das analíticas levadas a cabo polo Laboratorio de Saúde Pública de Galicia e do seu Programa de Vixilancia de Augas de Baño" y llamó a los dirigentes municipales nigraneses a la "responsabilidade".

Las muestras tomadas el jueves por Aqualia apuntan a un índice total de coliformes, microorganismos presentes en las aguas fecales, de 110 unidades por cada 100 mililitros de agua. De la bacteria Escherichia Coli, encuentran un nivel menor a 10, muy por debajo de los 1.700 que aparecían en las pruebas realizadas por la Xunta el martes. El Concello remitió estos datos al Gobierno autonómico y le reclamó que levantase la recomendación de no bañarse. Pero enseguida recibió una respuesta negativa por no aclarar si la metodología de análisis se ajustaba a los métodos recogidos en la normativa.

González se lo tomó como una "excusa". "A realidade é que a auga de Area Fofa é máis que boa, é excelente segundo os parámetros de avaliación das augas de baño. Solicitamos que a Xunta depoña a súa actitude hostil contra o municipio xa que, en definitiva, a quen dana é á nosa economía, fundamentalmente ao turismo e á hostelería", señaló.

Intereses políticos

De "ensañamento contra Nigrán" calificó también la formación Nigrán Decide la actitud de la Xunta al declarar públicamente contaminada Area Fofa después de que el Concello cumpliese esta vez con su obligación de señalizar la prohibición del baño y no incurriese de nuevo en la "irresponsabilidade" de no hacerlo en el río Muíños en agosto. Recrimina además al Gobierno gallego que no avisase de valores elevados de microorganismos detectados en playas nigranesas en 2012 y 2014, cuando gobernaba el PP.

Negligencia

Desde las filas populares, la presidenta de la agrupación local, María José Pino, tachó ayer de "negligente" al alcalde por no adelantarse a los acontecimientos y "poner en juego la salud de sus vecinos, con familias afectadas por la contaminación en el río Muíños", además de no dotar de suficientes socorristas que garantizasen la seguridad de los bañistas en Praia América y conseguir con ello la retirada de la bandera azul.